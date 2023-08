PROSIO PRIJOVIĆKU NA NASTUPU, OVAKO MU JE ODGOVORILA! Aleksandra otkrila šta je bilo "iza kamere" - spomenula i Filipa!

Aleksandra Prijović otkrila je kako je reagovala na nedavnu prosidbu na nastupu, pa otkrila i kako usklađuje porodični život sa poslovnim obavezama.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pjevačica Aleksandra Prijović definitivno je jedna od najtraženijih, a u prilog tome govori i činjenica da je zbog velikog interesovanja publike zakazala dva solitička koncerta u Štark Areni, ali i da je klubove širom regiona takođe više puta punila do poslednjeg mjesta.

Nedavno je na svom nastupu i zaprošena od strane jednog mladića iz publike, a pjevačica je sada otkrila i kako reaguje na takve momente:

"Ja uvijek odreagujem prirodno. Samo pokažem kako imam prsten ili se nasmijem i to uvek bude duhovito", rekla je Aleksandra, pa otkrila koliko njen privatni život trpi zbog posla i kako sve postiže:

"Inače nisam baš za organizaciju, prethodnih godina nisam baš umjela da uskladim posao i privatno. Mnogo sam radila, mnogo sam bila odsutna od kuće i to mi je teško padalo, ali evo sada sam uspjela i da odem na more, da sin bude sa mnom 20 dana. Sada je sve kako treba", rekla je pjevačica.

Potom je otkrila da će sina povesti na koncert u Areni:

"On je mali, za njega nisu još nastupi. Sinu sam obećala da ću ga voditi na koncert u Arenu. Kad god prođemo pored Arene, on kaže mama ti ovde pjevaš uskoro, i biće puno ljudi. Pita me da li stidim da izađem pred toliko ljudi, a ja mu kažem da se ne stidim i pitala sam ga da li hoće i on da izađe sa mnom, a on je rekao da hoće. Svako veče kaže meni i Filipu da nas voli", rekla je.

Pogledajte kadrove iz Aleksandinog novog spota koji su raspametili sve:

BONUS VIDEO: