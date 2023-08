SNIMAO ISPOD SANDRINE SUKNJE, ONA MU RAZLUPALA TELEFON! Haos na nastupu - pjevačica otkrila sve, evo šta se DOGODILO!

Sandra Afrika progovorila je o neprijatnostima koje je doživjela na nastupima, te otkrila zbog čega je jednom momku iz publike razbila telefon.

Pjevačica Sandra Afrika i ovo ljeto provodi na našem primorju gdje će tokom ljetnje sezone održati veliki broj nastupa.

Sandra je veoma tražena i za njene nastupe vlada veliko interesovanje, a publiku svaki put dovede do najboljeg i najveselijeg raspoloženja. Ipak, pjevačica priznaje da joj neprijatnosti nažalost nisu strane. Sandra Afrika je ispričala šta joj se dogodilo prilikom jednog nastupa, ali i opisala svoju reakciju koja je bila žestoka.

"Dešava se da klinci stoje u prvom redu, a bina bude malo viša. Ja sam bila u suknjici kratkoj i jedan od njih je prvo telefonom snimao mene, a onda poturao telefon da bi me snimio odozdo", rekla je Sandra za Kurir televiziju.

"Ja sam mu u jednom trenutku, kada je on podigao telefon da me snimi samo uzela taj telefon. Bina je bila kao od nekih pločica. Bacila sam ga i on se kada je udario o te pločice raspao u paramparčad."

