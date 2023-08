"NIJE U ZATVORU, VEĆ NA LEČENJU ZATVORENOG TIPA": Ćerka Aljoše Vučkovića bila u paklu droge - ovako danas izgleda Leana!

Proslavljeni glumac Aljoša Vučković je jednom prilikom govorio o ćerki Leani koja se borila sa zavisnošću

Izvor: Prva TV/screenshot

Aljoša Vučković, glumac kog smo gledali u kultnim serijama "Srećni ljudi" i "Bolji život" nekoliko godina nije bio aktivan u svetu glume zbog bolesti o kojoj nije želeo ranije da govori.

Vučković živi u Beogradu sa suprugom Editom, s kojom ima dve ćerke - Leanu i Saru.

O Leoni, koja je krenula njegovim stopama svojevremeno je govorio da je bila na lečenju.

Leana se godinama borila sa zavisnošću od teških narkotika, a poznati glumac je davao sve od sebe u borbi da je izvuče iz ralja narkomanije i spase joj život. Leana Vučković je 1999. godine upisala Fakultet dramskih umetnosti, zajedno sa Slobodom Mićalović, Katarinom Radivojević, Anom Franić, Milošem Vlalukin, Marijom Vicković...

Pripadala je klasi Predraga Bajčetića i bila jedna od najtalentovanijih u njoj, ali onda je njen život krenuo nizbrdo. Počela da koristi narkotike i da malo po malo gubi tlo pod nogama. Svi napori porodice tada nisu urodili plodom, pa je odlukom suda Leana bila privedena na obavezno lečenje od teškog oblika bolesti zavisnosti.

"Ono što mogu da kažem jeste to da moja ćerka nije u zatvoru, već na lečenju zatvorenog tipa. Mislim da bi svi ljudi trebalo da puste pojedince i njihove najbliže da svoje probleme rešavaju sami i onako kako najbolje umeju", rekao je tada glumac za Story.

"Ne čini drugome ono što ne bi želeo da neko drugi uradi tebi, jedna je od glavnih maksima kojih bi trebalo da se pridržavaju. I danas ih savetujem, ali one odlučuju da li će me poslušati jer ih pored mene vaspitavaju i škola i ulica. Nekada smo mi slušali roditelje zato što smo morali, a danas je to stvar izbora. To što je Leana odlučila da se bavi glumom, sasvim je normalno jer je odrastala uz oca koji se bavi tom profesijom. S druge strane, ne znači da će biti bolja od drugih kolega. I genetika je učinila svoje, pošto je nasledila dosta mojih osobina", ispričao je Aljoša.

Leana danas predaje na Univerzitetu Džon Nezbit i ima dete. Ovako ona izgleda: