OD MOJE PENZIJE MOŽEMO NAS DVOJICA DA RUČAMO! Mile Kitić 40 godina uplaćivao doprinose, evo KOLIKO novca dobija

Mile Kitić je priznao da je od njegove penzije nemoguće živjeti, a otkrio je i kada će se povući sa scene.

Izvor: Pink tv /printscreen

Mile Kitić je i dalje aktivan na sceni iako ima 71 godinu, a takođe je i među najpopularnijim pjevačima u regionu i dijaspori. S istom energijom održava koncerte, u zavidnoj je kondiciji, a sada je otkrio da li planira odlazak u penziju.

"Ne znam koliko ću još pjevati, koliko ću biti zdrav, koliko će me ljudi tražiti... Posle američke turneje ću napraviti pauzu. Neću raditi u klubovima, radiću koncertne varijante. U penziju pravu ću otići kad baš, ono, ne budem mogao više", priznao je pjevač i otkrio da nema velika primanja.

"Nemoguće je živjeti od penzije. Od moje penzije možemo nas dvojica da ručamo, eto... Četrdeset godina sam uplaćivao, al' to sam radio samo zbog zdravstvenog. Ne bi bilo dobro da, posle 50 godina rada, nisam sam sebi obezbijedio da lijepo živim, je l' tako? Ne bi bilo dobro da sam sve to proćerd'o", iskren je bio Mile Kitić koji je jednom prilikom rekao da prima 120 evra. Kaže i da nema želju za pokretanjem nekog privatnog biznisa, kao što to radi većina pjevača u njegovim godinama.

"Nikakav privatni biznis ne bih pokretao. Ne bih, zaista. Nema smisla. Treba za to obaveza, stresa, šta će mi to", rekao je, a potom se osvrnuo na popularnost svoje ćerke Elene Kitić i njenu vezu s Miksom.

"Eleninog dečka sam upoznao, Miksu, fin dečko, to joj je trenutni dečko, bavi se muzikom. Ja se u njene izbore ne miješam, povezivali su je sa svakim mogućim... Zato i bježi od medija. Ona nema iza sebe ružnih mrlja. Da li će s ovim dečkom biti dan, dva, godinu, to je njen izbor", poručio je pjevač.

