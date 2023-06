NE MOŽE DA BUDE POPULARNIJA OD MENE! Mile Kitić o ćerki koja mami uzdahe brutalnim fotkama - "Nećemo se mi vagati"

Mile Kitić progovorio je o svojoj dugogodišnjoj karijeri i ćerki Eleni Kitić koja je za kratko vrijeme postigla veliki uspjeh na domaćoj muzičkoj sceni.

Tokom svoje karijere duge preko 40 godina, Mile Kitić može se pohvaliti širokim repertoarom pjesama koje publika iznova traži da pjeva. Pjevač je uplovio je u osmu deceniju života, ali zbog njegove pozitivne energije i vedrog duha ne planira uskoro da prestane da se bavi muzikom.

"Snimao sam puno pjesama i imam sreću što imam puno prisutnih pjesma koje su hitovi. Ja znam na nastupima to je oko 50, 60 pjesama koje pjevaju sa mnom uglas. Možda neko ima veće hitove, ali nema toliki broj prisutnih pjesama", rekao je, a mlađe kolege često uzimaju za primjer uspješnost njegove karijere koju i oni priželjkuju.

"Nikad nisam bio na vrhu, ali ni na dnu, negde ta zlatna sredina prema gore. Teško je održati, ja sam 40 godina na estradi, ali dolaze novi ljudi, novi trendovi međutim ja još radim kao u najbolja vremena, možda i više. Mnogi se pitaju dokle više", poručio je Mile za "Grand".

Iako pjeva potpuno drugačiji muzički žanr od svog oca, Elena Kitić za kratko vrijeme postala je jedna od najpopularnijih mladih pjevačica, koja se trudi da svoju karijeru gradi hitovima, a ne skandalima - "Ja nisam htio nju da prisiljavam, to je njena odluka da se ne pojavljuje u medijima. Ona snimi pjesmu i to je to, a to što je opet prisutna to je kvalitet nje i njenih saradnika", objasnio je Kitić i dodao da će morati još mnogo da radi kako bi ga stigla.

"Ne može još da kaže da je popularnija od mene. Svaka čast, ja bih voleo i biće popularnija, ali nećemo se mi vagati, ja bih volio da ona bude najpopularnija na svijetu", tvrdi on.

Elena, koja uživa u ljubavi s reperom Mihailom Mixom Vujićem, veoma je popularna i na društvenim mrežama, gdje brutalnim fotografijama narijetko napravi pravu pometnju:

