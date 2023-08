"NIKO NEĆE ZNATI, SE*S JE SAMO ZADOVOLJSTVO": Zverka šokirao u prvom intervjuu nakon optužbi - tvrdi da NIJE KRIV

Kris Not, poznatiji kao Zverka, optužen je za silovanje, a ovo je njegovo "objašnjenje".

Glumac Kris Not (68), koji se proslavio ulogom Zverke u seriji "Seks i grad", u svom prvom intervjuu nakon optužbi za se*sualno uznemiravanje koje su mu ugrozile karijeru, tvrdi da je nevin.

Not naglašava da je i dalje blizak s bivšim koleginicama i kolegama iz serije "Seks i grad", kao i da je sve što je radio van braka bilo sporazumno, piše Daily Mail.

"Otišao sam od svoje žene, a to je za nju poražavajuće i nije baš lijepa slika. Ali, sigurno je da nije zločin", rekao je Kris Not, koji je u braku sa suprugom od 2012. godine i imaju troje djece. Zabavljali su se čak deset godina prije nego što su stali na "ludi kamen", a Not je na sve rekao: "Braniš sebe izgovorima, kao što to rade mnogi muškarci, to je samo mali ples sa strane, i zabavno je". Dodao je i da se pravdao samom sebi govoreći: "Niko nije povrijeđen. Niko neće znati za ovo, a se*s je samo zadovoljstvo". "I odjednom, puno ljudi želi da bude intimno s tobom. To vam je kao da pomislite 'Pa, neću više imati ovu priliku...'."

Zverku, koji je bio omiljen u kultnoj seriji, a potom iz iste udaljen na početku druge sezone zbog optužbi nekoliko žena da ih je zlostavljao, optužen je za silovanje 2021. godine.

Pet žena je tada istupilo u javnost s optužbama za uznemiravanje i se*sualne napade.

Ova vijest je odjeknula medijima širom svijeta, a glumac se putem društvenih mreža obratio javnosti tako što je komentarisao članak u kojem je navedeno da ga koleginice izbjegavaju, te je rekao da bi od njega trebalo da zatraže izvinjenje zbog nepristojnog ponašanja.