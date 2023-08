"E, NEMOJ DA ME MALTRETIRAŠ, PUSTI ME!" Goca Tržan otkrila deo razgovora s ćerkom - izrasla u lepoticu, ima MAMINE gene

Goca Tržan je ponosna na ćerku Lenu jer ju je izvela na pravi put i izrasta u dobrog čoveka, a neke detalje njihovog odnosa je otkrila i javno.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Goca Tržan uvek rado govori o vaspitavanju svoje ćerke Lene, koju je dobila sa rijaliti učesnikom Ivanom Marinkovićem i koju se od malih nogu trudi da izvede na pravi put, te je ponosna na to što je u tome uspela.

Ćerku nije upisala u privatnu, već u državnu školu, ne kupuje joj skupe krpice kao što to rade njene koleginice svojim naslednicama i ne eksponira je u javnosti, tako da Lena živi život drugačiji od svojih vršnjaka koju su deca poznatih roditelja.

Lena ima šesnaest godina i i dan-danas izbegava medijsku pažnju, ali ponosna mama nekad ume da obraduje svoje pratioce na mrežama fotografijama svoje naslednice, koja je izrasla u pravu lepoticu i neodoljivo podseća na majku iz mlađih dana.

Snimci na TikToku govore da se odlično slažu, da je Lena nasledila od majke i crtu humora, ima izgrađen stav i buntonvnu prirodu. Osim svega navedenog, Lena je u odličnim odnosima sa Gocinim suprugom Rašom Novakovićem, a pevačica je jednom govorila o tome koliko je ponosna u kakvu osobu njena ćerka izrasta.

Izvor: Instagram/gocatrzan

"Upisali smo se u srednju školu, ja joj se nisam mnogo mešala ni u osnovnu školu. Stalno pitam: 'Na koju foru si ti imala 90 bodova od 100, a nisi pipnula ništa?', ona je u fazonu: 'E, nemoj da me maltretiraš, pusti me'. I odlična je u školi, sve naše zahteve je ispunila, nemam nikakav argument da joj oponiram, tako da, hvala Bogu, ona razume da je to važna stavka u životu, naročito za žene. Obrazovanje je strašno važno", izjavila je Goca u emisiji "Premijera".