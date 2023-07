ZBOG NJEGA SE VALJALA PO KOLIMA I SVAĐALA S KOLEGINICOM: Maja progovorila o vezi sa Acom Bulićem - veza trajala 3 godine

Maja Nikolić je tri godine bila u vezi sa Acom Bulićem, aktuelnim partnerom Ane Ćurčić

Maja Nikolić bila je u emotivnoj vezi sa Acom Bulićem, partnerom Ane Ćurčić koji je postao zanimljiv domaćoj javnosti tokom njenog učešća u Zadruzi.

Aca Bulić iza sebe ima brak u kojem je dobio dvoje djece, a ranije su mediji pisali i o njegovim vezama sa pjevačicama. Jedna od njih je Maja Nikolić, koja je sada potvrdila da su bili "u dječijoj ljubavi" i da je njemu posvetila jednu pesmu.

"Aca je moj veliki prijatelj. Dugo ga nisam vidjela. Želim mu srećan i uspješan život, čula sam da je u vezi. Mi smo prije 25 godina bili u nekoj dječijoj ljubavi... I to je period koji je iza mene. Zajedno smo bili tri godine, baš smo se voljeli i nakon raskida sam mu posvetila pjesmu 'Ubile me, Dragane, naše pjesme lagane'', rekla je Maja u emisiji Premijera - vikend specijal.

Maja Nikolić se ranije oglašavala u medijima i spominjala Bulića, ali i iznijela niz uvreda na račun Goce Tržan za koju je rekla "da je bila s njim dok je bio u braku".

"Mrzi me i zbog toga što je svojevremeno čekala tri godine da raskinem svoju vezu s jednim muškarcem čije ime se vrti po novinama svakodnevno, jer je trenutno vezan za Zadrugu, a nije u Zadruzi, non-stop ga tamo pominju", rekla je Maja, a kada su joj predočili da je to Aca Bulić prva ljubav Ane Ćurčić ispričala je sve i uplela Tržanovu koja je, kako kaže, i zbog njega mrzi.

"To je bilo davno. Čekala je da raskinem sa njim, on je bio tada neoženjen. Aca Bulić i ja smo raskinuli i on je tada otišao u London da se oženi i da bude sa nekom svojom ženom, ja sam rekla: 'Meni to ne odgovara, ja da budem sa oženjenim čovjekom ne pada mi na pamet', bez obzira što smo u Beogradu živjeli, družili, voljeli se... Ta priča naša je trajala tri godine. Goca Tržan je sa čovjekom, mojim bivšim momkom, bila nakon mene, i to - bila je sa njim dok je bio u braku! Razlika između mene i Goce Tržan je ta što ja ne spavam sa oženjenima, što izuzetno poštujem svetinju braka, djecu, familiju i porodicu jer postim i pričešćujem se. Ona ne da nije kuguarka, ona je dno i margina srpske estrade koje preko leševa i radeći svakakve stvari, spavajući sa tuđim muževima i momcima (Aca i ja smo tada imali vezu, njemu sam posvetila pesmu 'Ubile me, Dragane')... Čekala je da raskinem sa njim, da bi ona nakon toga bila u šemi sa oženjenim čovjekom, jer se on oženio u međuvremenu. Ta netrpeljivost potiče od tada, eto da vam kažem i nešto što niste znali do sada", rekla je Maja za Pink.rs.

