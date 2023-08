ZAPRETILE JEDNA DRUGOJ U EMISIJI, PA USLEDIO JOŠ VEĆI ŠOK! Kume na ratnoj nozi, oglasila se Milena - SPREMNA za Zadrugu

Milena Kačavenda se oglasila nakon prozivki Ane Ćurčić u emisiji, kada se u istu i uključila, pa je sada uzvratila udarac.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Nekada najbolje drugarice i kume, Ana Ćurčić i Milena Kačavenda, danas su na ratnoj nozi, što su dokazale i prilikom gostovanja bivše zadrugarke u emisiji "Narod pita" u ponedeljak uveče.

Dok je Ana bila u studiju kao gost, u jednom momentu se Milena uključila u emisiju telefonskim putem, nakon čega se Kačavenda oglasila lajv uključenjem na Instagramu, upravo na temu "nepostojeći verenik i nepostojeće venčanje". Naoružala se porukama i dokazima uz koje je tvrdila da Ana ne govori istinu.

"Svadba je trebalo da se održi 6. maja. Međutim, zbog Dana žalosti u našoj zemlji je bila pomerena", rekla je Milena i pokazala poruke u kojima se vidi da sa osobom koja je u njenom telefonu upisana kao "Moj Deki" razmenjuje poruke o promeni termina venčanja.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"To je trebalo da bude jedan intimniji događaj, od oko 60 zvanica. Nisam izmislila čoveka", tvrdila je Milena, a potom se dotakla ulaska u Zadrugu 7, odnosno Elitu i poručila da je spremna za to: "Ako još ima mesta, da me ubace u Zadrugu 7, cela nacija će znati ako ulazim u rijaliti. Ako me produkcija Pinka pozove, ulazim, a ako dođe taj dan, spremno ću ući!".

Podsetimo, Ana je u emisiji tvrdila da Milena ne govori istinu o pogibiji verenika: "Bolje ti je da me ne pominješ. Nemoj da spominješ ni verenika. Nemoj da čačkaš. Imam tablet kod sebe, a on mnogo vredi. Družićemo se".