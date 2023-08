KO SU SINOVI OLIVERA DRAGOJEVIĆA? Nije bio tu kad su se rodili, a jedno im je ZABRANIO - "Neka im ne padne na pamet..."

Oliver Dragojević sa suprugom Vesnom dobio je tri sina, a samo jedan od njih oprobao se u svetu muzike.

Izvor: ATA Images/Z. Milutinović

Pokojni Oliver Dragojević ostavio je veliki trag kako svojim pjesmama, tako i jednostavnišću, vjerom u ljude i ljubavlju prema muzici. Pored pjesme, njegova velika ljubav bila je i supruga Vesna Dragojević, ali najveća sreća bili su mu sinovi.

Vesna i Oliver imali su tri sina, a najstarijeg Dina dobili su 1975. godine. Oliver je u jednom od svojih intervjua istakao kako nije mogao prisustvovati Vesninom porođaju, a tri godine kasnije dobili su blizance, Damira i Davora. Oliver je želio da sačuva porodičnu tradiciju da imena svakog djeteta počinju sa slovom D, a o porođaju njegove Vesne pričala je i javnost. Ona je do porodilišta išla autobusom, dok je Oliver tada bio u Londonu.

"To je velika tegoba za ženu, ne znam da li joj bude lakše kada je suprug pored nje. Bolje je vidjeti kada nije onako sva nervozna, slomljena, tu sliku onda pamtiš", rekao je svojevremeno Oliver Dragojević.

Oliver je prvi put postao deda 2008. godine kada su mu sin Dino i snajka Nevena podarili unuka kom su dali ime Duje. To nije njihov jedini sin, 2011. godine dobili su blizance Tonija i Lucija, a mlađi sin Damir i njegova supruga Vanda 2014. godine dobili su ćerku Margitu, a 2017. godine sina Vinka.

Međutim, tu Oliverovim unučićima nije kraj. Sin Davor i supruga Karmen imaju sina Marka koji je ime dobio po Oliverovom ocu. Prije dvije godine Davor je još jednom postao otac i dobio sina Luku. Vesna i Oliver imaju sedmoro unučića, a Dragojevićeva udovica jednom prilikom otkrila je i to da je njen muž branio da i neko od unučića nosi njegovo ime.

"Mogu ih nazvati kako oni to žele, ali neka im ne pada na pamet da neko ok njih bude Oliver kako ga u školi ne bi zadirkivali da se zove Oliver Dragojević", govorila je Vesna ranije.

Inače, sva trojica Oliverovih sinova se drže podalje od javnosti i nijedan se ne bavi javnim poslom, ali jedan od njih se ipak oprobao u muzičkoj karijeri. Davor Dragojević je 1997. sa Renatom Končić Mineom snimio duet "Ako ovo je kraj’.

"Otac me nikad nije maltretirao nekim svojim ambicijama. Kao ni Davoru ni Damiru, nije mi nikad gurao instrumente u ruku samo zato što smo deca poznatog pevača. Nismo morali učiti da sviramo, nismo morali ni da idemo u muzičku školu, iako je kod kuće uvek bila klavijatura, gitara, klarinet... Otkad pamtim, nije nas nikad opterećivao svojim poslom i svojom slavom. Premda se to čini kao fraza, ali uvek smo bili kao prijatelji, išli i na more i na ribarenje, igrali zajedno biljar, a i danas je nezamislivo da ne igramo zajedno mali balon u Žrnovnici", rekao je sin Dino o pokojnom ocu u biografskoj knjizi 'Splitska dica, od zidića do večnosti', koju je napisao muzičar kritičar i novinar Zlatko Gall.

Oliver je preminuo 29. jula 2018. godine u 71. godini, posle borbe sa teškom bolešću.

Vidi opis KO SU SINOVI OLIVERA DRAGOJEVIĆA? Nije bio tu kad su se rodili, a jedno im je ZABRANIO - "Neka im ne padne na pamet..." 7.12.1947. Oliver Dragojević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Z. Milutinović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: ATA Images/Z. Milutinović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: ATA Images/Z. Milutinović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: ATA Images/ Z Milutinović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: ATA Images/ Z Milutinović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ATA Images/ Z Milutinović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: ATA Images/ Z Milutinović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: ATA Images/ Z Milutinović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: ATA Images/ Z Milutinović Br. slika: 9 9 / 9 AD

BONUS VIDEO: