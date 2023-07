MORE VIDEO TEK SA 14 GODINA: Sloba Radanović o teškom odrastanju - Svako ko odvede dete na letovanje je SUPER RODITELJ

Sloba Radanović danas sebi i svojoj porodici može da priušti ono o čemu je nekada samo sanjao i ne stidi se da priča o tome.

Pevač Sloba Radanović je neko kome se tokom proteklih godinu dana život potpuno preokrenuo, pa je osim vrtoglavog uspeha u poslu postigao i onaj najveći, kada je postao otac. Sa suprugom Jelenom, kojom se oženio 14. februara 2022. nasledniku je dao ime Damjan, a uskoro planiraju da naprave veliku žurku kojom će objediniti sve važne datume koje nisu proslavili.

Sloba često priča o svom privatnom životu i ne krije da je imao teško odrastanje i da njegova porodica nije živela u raskoši, pa je tako jednom prilikom govorio o tome da je prvi put na more otišao tek sa 14 godina.

"Prvi put sam sa 13 ili 14 godina otišao na more. I to me je moj brat odveo. Ja sam tada bio ne paradajz turista nego, ono, još gore od toga. Sve što smo mogli da učinimo u tim trenucima da nam bude lepo, da se lepo provedemo za tih, koliko smo bili, deset dana, mi smo uradili. Nije tu bilo ničega previše, čak je veoma skromno bilo", otkrio je Sloba, kojeg je razbesneo pojam "paradajz turista", koji se u poslednje vreme često pominje.

"Zar je bitno šta jedeš i gde obitavaš? Bitno je da svi dođemo na ovu plažu i da se okupamo i uživamo u suncu. To su stvarno budalaštine i kad čujem komentare 'paradajz-turisti'... Pa šta jedeš kod kuće, paradajz ne jedeš? Ljudi ponesu šta imaju, snalaze se, bitno im je da dovedu decu da vide more. Ja sam sa 14 godina video more prvi put u životu i tada sam se oduševio. Danas je isto teško vreme. Svako ko je uspeo danas da dovede decu na more, on je super roditelj. Svaka im čast na koji god način da su uspeli da dođu i prožive tih deset dana ovde, pored svega što se dešava", objasnio je Sloba.

