"STALNO SE ŽALI, KONSTANTNO JE ŽRTVA": Sara Jo potkačila Milicu Pavlović - bukti rat na mrežama zbog izjave u emisiji!

Sara Jo rekla šta misli o Milici Pavlović, gledaoci joj zamerili

Izvor: Printskrin, Youtube/AmiG Show

Pevačica Sara Jo gostovala je u emisiji AmiG šou, gde je odgovarala na pitanja ljudi sa Instagrama. U jednom trenutku je morala da kaže šta misli o Milici Pavlović, zbog čega su kasnije krenuli negativni komentari na njen račun.

Pitanje koje je dobila je glasilo: "Podržala si nove albume Aleksandre Prijović i Tee Tairović, zašto nisi isto učinila i sa pesmama Milice Pavlović?".

Sara se nasmejala i rekla da joj je drago što se emisija na samom početku zahuktava, a onda odgovorila:

"Pre svega, Milica i ja se ne poznajemo. Ja mnogo volim koleginice koje su vredne, koje rade na sebi, koje ulažu, ona je definitivno to. Ali, još više volim koleginice koje sve to rade, a ne žale se i nisu žrtve konstantno, nego samo rade i imaju fokus. Bez preterane drame. Više je to neki moj senzibilitet", rekla je Sara.

Ubrzo po objavljivanju videa na zvaničnom kanalu emsije, krenuli su da se ređaju negativni komentari, a svađa se potom prelila i na Tviter.

"Mica iz Gornjeg Bunibroda postigla više u životu od ćerke konzula u Italiji i to vam je cela poenta", glasio je jedan od tvitova, da bi drugi gledalac naglasio činjenicu da je "Milica Pavlović je samo godinu dana duže od Sare Jo na estradi, a rezultati i karijera su im takvi kao da je Milica 30 godina pre dotične".

Pogledajte insert iz emisije: