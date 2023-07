JA NISAM LAKA, NISAM PROSTAKUŠA! Ema Radujko progovorila o TANGAMA, spomenula i roditelje - "Nemaju šta da mi govore!"

Atraktivna pjevačica Ema Radujko otkrila da li ima podršku roditelja, ali i odgovorila na kritike zbog nastupa u tangama

Pjevačica Ema Radujko napravila je pometnju na domaćoj sceni od kako je snimila provokativni spot za pjesmu "Top". Uslijedilo je još nekoliko škakljivih videa, gologu*i nastup na Music Week festivalu, a potom i nastup u jednom klubu u kojem je đuskala u crnim tangama.

Sada je progovorila o incidentu koji se odigrao na Ušću prije nekoliko nedelja, ali i golotinji koju plasira na svojim nastupima i društvenim mrežama.

"Ja sam htjela da ovako bude. Nisam bila prihvaćena ni u osnovnoj, ni u srednjoj školi. Moj smijeh je moj odbrambeni mehanizam. A i izgled! Ne volim da budem obična... Drago mi je što sam tu gdje jesam, jer sam se konačno pronašla i našla svoje mjesto. Ne fali mi da budem normalnija i smirenija. U godinama sam u kojima ne moram da se smirim uopšte", rekal je Ema i nastavila:

"Moram važnu stvar da kažem, jer se uvijek komentariše moj stil i oblačenje. To je svuda u svijetu prihvaćeno i normalno, samo kad Ema dođe takva onda je problem! Ja neću sebe promijeniti zbog tuđeg mišljenja, ljudi koji mi ništa nisu u životu. Ja nisam laka, nisam prostakuša i divljakuša. Kako se ja slikam - moja stvar. Moje tijelo, moja umjetnost. Ja na tome radim svaki dan, već dvije godine".

Ema je otkrila i da li ima podršku roditelja, ali i rekla "da nemaju šta da joj govore".

"Ja sam ono što jesam i srećna sam što sam to što jesam. Sigurno se za grad ne bih obukla kao za nastup. Nemaju roditelji šta da mi govore. Ja moje kostime smišljam... Naravno da se mimo nastupa neću takva pojaviti. Furam svoju priču, roditelji su me podržali jer su i oni svjesni da... Ne znam kako to da ti objasnim. Da mi brane i da me kritikuju, vjerovatno to ne bih radila, ali dovoljno sam odrasla da sama razmišljam o nekim stvarima".

Tea je otkrila i da je bila u vezi sa fudbalerom Urošem Račićem, kojeg su mediji nedavno doveli u vezu sa Teom Tairović.

"Svjesna sam sebe, pod broj jedan. On je moj bivši dečko, može svako da radi šta hoće, a Tea je velika carica. Njen trud i rad - svaka čast. Za nju sve pohvale, jako kida. Ljudi misle da imam loše mišljenje o njoj, ali ne", rekla je Ema.

Ema je otkrila i da joj "nije žao što je batalila školovanje", dodala da razmišlja da nastavi tamo gdje je stala, a potom otkrila i šta misli o incidentu na Music Week festivalu kada ju je publika gađala flašicama.

"Gađali su Senidu, pogodili su Breskvicu... Katastrofa, veliko nepoštovanje od publike! Mene ništa od toga nije moglo da poremeti, ja sam svakako uradila šta sam htjela. Vidjela sam video, kad su je pogodili satom, Breskvicu. To je preružno! Mene su gađali punim flašicama vode. Katastrofa, ali bilo pa prošlo. Moje mišljenje je da, kad je publika vidjela da im se može, samo su nastavili. Nisu gađali samo iz bijesa nego im je bilo zanimljivo, možda je to bio neki fan kojem je eto tako naišlo", rekla je Ema i dodala:

"Ja sam baš u tom trenutku htjela da izađem sama i da iznesem ono što sam zamislila, bez ijedne plesačice! Nisam bila uplašena. Vidjela sam da su mnogi pisali kako sam nakon te situacije otišla i više se nisam pojavila, što naravno nije istina. Ja sam nakon što sam izvela svoje dvije numere vratila se da izvedem poslednju pjesmu sa albuma. Nisam otišla, nego sam ostala i izvela to što sam isplanirala. Mislim da je to veliko iskustvo i srećna sam i zahvalna što sam imala priliku da nastupam na Music Week-u. Samu sebe sam istrenirala. Kad sam bila mlađa mnoge stvari su me pogađale, ali mi biramo kako će da nam bude, da li ćemo da budemo srećni ili da natjeramo ljude da nas vole i poštuju. Moj fokus je samo na lijepim stvarima".

