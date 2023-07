ZAVELA PAĆINA, DRUŽILA SE S HEFNEROM I INTERVJUISALA PAPU: Za Dijanom su svi ludeli - ona je prva jugoslovenska starleta

Dijana Niven Bećirović bila je prva i najpoznatija starleta bivše Jugoslavije koja je osvojila srca Ala Paćina, Gorana Bregovića, a navodno i Mika Džegera

Izvor: Instagram/diananiven/screenshot

Dijana Niven Bećirović važila je za najlepšu ženu na ovim prostorima osamdesetih godina. Radila je kao novinarka, intervjuisala je brojne slavne ličnosti, ali i oduzimala dah pozirajući s naslovnih strana prestižnih časopisa.

Dijana je rođena 1962. u siromašnoj porodici u mestu Lukavac kod Tuzle. Pozirala je gola za naslovnu stranu magazina "Start", nakon čega je dobila priliku da otputuje u Italiju i postane model za "Versaće" i "La Perlu". Srednju školu je završila u Sarajevu, posle je upisala studije glume od kojih je odustala i upisala novinarstvo. Kasnije je završila još dva fakulteta.

Koliko je bila uspešna u novinarskom poslu govori činjenica da joj je Papa Jovan Pavle II dva puta tri puta dao intervju, kao i Benedikt XVI dok je bio kardinal. Ona je uradila poslednji intervju sa vozačem Formule 1 Ajertonom Senom. Iz Rima je otišla u Ameriku sa producentom Ahmetom Eterungom koji je sarađivao sa Stonsima, bendom Led Zeppelin, Rejom Čarslom, Aretom Frenklin.

Radila je kao njegova sekretarica, a na tom radnom mestu je upoznala i glumca Ala Paćina s kojim je potom stupila u vezu.

"Svi su padali pred Majklom Korleoneom, ali ne i ja. Nije bio moj tip. Al Paćina sam upoznala kada je snimao Kuma. Izlazili smo, ali je on uvek bio napet i u paranoji od paparaca. Uvek je bio u strahu da će ga uhvatiti. Moj zadatak je da muškarca napravim muškarcem, a njegov da mene napravi ženom. To nisam osetila od Paćina, već samo njegov ego", pričala je svojevremeno o svom odnosu sa glumcem.

Dijana je tada otkrila da je njegovo ponašanje počelo da joj smeta.

"Počeo je da mi izdaje naredbe kada bismo bili u izlasku. Kao 'idemo odmah kući'. Govorila sam mu: 'Idi ti, slobodno'. Dogovarali smo i druženje na Siciliji. Rekla sam mu 'staviću te u košulju'. Mislila sam na ludačku košulju i samo dva dana kasnije nakon ovog mog zezanja, Paćino je završio u psihijatrijskoj klinici kao posledica stresa. Al je divan tip, ali iako su ga svi videli kao Kuma i Skarfejsa, ja sam ga doživela kao napuštenu osobu".

Dijanu su svojevremeno optužili i da je bila razlog zašto se raspalo Bjelo dugme. Bila je u vezi sa Goranom Bregovićem, a klavijaturista Vlado Pravdić je bio zaljubljen u nju.

Vidi opis ZAVELA PAĆINA, DRUŽILA SE S HEFNEROM I INTERVJUISALA PAPU: Za Dijanom su svi ludeli - ona je prva jugoslovenska starleta 22.3.1950. Goran Bregović Goran Bregović 22. 3. 1950. Goran Bregović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 5 5 / 5

"Optužili su me da sam zamalo rasturila Bjelo dugme. Živela sam u Milanu i družila se sa Vladom Pravdićem. Bio je zaljubljen u mene, ali odjednom se pojavio Bregović. A, kad Goran nešto hoće, onda to i dobije. I tu je krenuo sukob dvojice članova Dugmeta. A, da li me je Goran ukrao od Vlade? Pa, jeste", pričala je Dijana.

Dijana danas živi u Los Anđelesu gde je diplomirala na Američkom filmskom institutu. Pre nekoliko godina je promovisala knjigu "Moja priča" u kojoj je otkrila brojne detalje iz svog života - između ostalog i da se Niki Lauda tukao zbog nje, da ju je papa Benedikt vozio na vespi i da su joj se udvarali Rod Stjuart i Kevin Kostner.

Najzanimljivija je da je pričala sa Papom Jovanom Pavlom dok je bila "pijana i u miniću".