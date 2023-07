LJUDI, ONA ŽENA NIJE ZA BRAK! Majka Nataše Bekvalac URNISALA ćerku u emisiji - "Odreći ću se ako se uda četvrti put"

Majka Nataše Bekvalac otkrila šta sve zamjera ćerki, ali i šta će uraditi "ako se ubaci još jedan"

Izvor: Pink/screenshot

Pjevačica Nataša Bekvalac oduševila je gledaoce emisije "AmiG šou" kada se u studiju pojavila polugola, ali ne i majku Miru koja se u jednom trenutku uključila i rekla šta misli i o "tim halterima" i bivšim muževima.

"Zamjeram joj na tim halterima, voli da se razgoliti, grudi da razgoliti, tur da razgoliti, ali nema razloga. Dosta su ljudi vidjeli, već 20 i kusur je ona na sceni i stalno to gledaju, daj da vide nešto drugo. Pjesmu volim da joj pohvalim, kod oblačenja uvijek imam neku zamjerku, imam nekad i kod pjevanja, ali ona kaže da to tako treba, kad je to već snimljeno šta je tu je, ali imam pravo da kažem svoje mišljenje", rekla je Mira i otkrila kako njena ćerka reaguje na kritike:

"Ona ne prihvata kritiku, umije da se okrene i ode, a pita me, kad me već pita, ja ti kažem. Kažem joj šta mi se ne dopada kao gledateljki, a kao i majci. Ne volim kada je provokativno obučena, ali ona kaže to tako mora".

Majka Mira je odogovrila i na pitanje da li je čula da se Nataša ponovo udaje, zbog čega je nasmijala sve u studiju:

Mama Nataše Bekvalac Izvor: YouTube/AmiG Show

"Ma, nema šanse da se uda, pazi, ubiću je. Ja bih je se odrekla kada bi se udala četvrti put. Mislim da neće, prošla je dosta škole da je shvatila da nije žena za brak. Ona žena nije za brak, ljudi. Ona je da je sama, sa svojom djecom, sa poslom, ako se neko tu ubaci dobro, ako ne, onda opet dobro. Ona ne trpi formu, ne trpi kliše. Ona radi kako ona hoće, a u braku mora da postoji pravilo ponašanja. Ne voli da ima obavezu, da ima nekog tu u stanu, već sama sebi sve prilagodi i djecu i posao i nas sve".