LJUBOMORE IMA, PA ZNA SA KIM JE U VEZI! Gazda Paja prvi put o porodici i SUPRUZI Vesni - ovako ona izgleda! (FOTO)

Reper Gazda Paja progovorio je o svom privatnom životu, porodici i supruzi.

Pavle Bošković, poznatji kao Gazda Paja, nedavno je saopštio da čeka drugo dijete sa suprugom Vesnom, inače blogerkom iz Bosne i Hercegovine, a srećne vijesti reper je podijelio sa svojim pratiocima na Instagramu.

On ne krije koliko ga raduje što će po drugi put postati otac, iako svoj privatan život uglavnom drži daleko od očiju javnosti i o njemu rijetko govori za medije. Ipak, sada je ogolio dušu i ispričao sve o odnosu sa svojom ljepšom polovinom. Priznao je da u njihovoj romansi ima ljubomore, ali i prvi put pričao o vaspitanju djece.

"Imam svoje metode u vaspitanju ali mislim da sam dobar otac, na dobrom sam putu da postanem ako već nisam, ali radim sve što treba. Postoje ograničenja i moraju da postoje granice. Kada postaneš roditelj shvatiš da si ti taj koji mora da se mijenja za neke stvari, poenta je na kraju krajeva da usmjeriš to dete na pravi mogući način da korača kroz život", ističe on i dodaje da postoji želja da sin krene njegovim stopama:

"Što da ne krene mojim stopama? Svaki roditelj treba da ima odgovornost da pusti dijete da nađe svoj put, da vidi čime će se dete baviti i da mu pomogne u tome, da ga usmeri na te neke prave stvari. Dao bih mu savjet da radi to što ga ispunjava i što ga čini srećnim jer u tom slučaju neće nikada raditi. Kao što ja radim ono što me čini srećnim. Zvuči kao kliše, ali stvarno je tako. Nekada je teško, ali znaš da si za to stvoren i što to ne bi iskoristio i oblikovao."

Sa suprugom Vesnom je u skladnom braku, ali kaže da ljubomora uvijek postoji.

"Supruga zna sa kim je u vezi, šta se dešava u tom mom poslu, kapira me i podržava. Ima svega, ali i ljubomore, to je normalna stvar, to je ljubav - to se mora. Postoje stvari koje mi zamjera, ali njih volim da zadržim za sebe", tajanstven je pjevač.

