JA SAM CRNA OVCA, NAVIKLA SAM DA NE VALJAM! Ana krivi majku za svoje stanje, ovako je govorila o njoj: Voli kad je ŽRTVA

Ana Nikolić nedavno je govorila o svojoj majci i njihovom odnosu.

Izvor: Pink/screenshot

Kao bomba u medijima je odjeknula vijest da je bivši učesnik Zadruge Dario Šogorić optužio pjevačicu Anu Nikolić za s*ksualno uznemiravanje, a onda je naprasno prekinuta njena saradnja sa menadžerom i producentom Sašom Mirkovićem. Ubrzo u javnosti se pojavio jezivi snimak na kom se vide rane i ožiljci na licu Ane Nikolić, dok se ona žali na stanje svoje kože.

Nakon toga još jedan privatni snimak je usijao mreža u kom Ana poručuje - "Neću da ležim na kožnim odeljenjima, a da ljudi pričaju da imam psihijatrijsko oboljenje i da mi treba psihijatar. To su moje dijagnoze", ispričala je Ana, a zatim pominje i svoju majku.

"Pošto me je majka odvela kod ljekara, ona je strašno zabrinuta za mene. Strašno si zabrinuta za mene? Vidi na šta ličim, zbog tebe, ti me vodiš kod ljekara! Put do pakla popločan je dobrim namjerama", govorila je bijesno Ana.

Prije četiri mjeseca dala je intervju u jednoj emsiji, gde je govorila o tome kakav odnos ima sa mamom - "Ja sam se majkom bavila mnogo prije i uopšte svojom psihoanalizom, gdje je naravno većinu analize činila majka. Na početku terapije, kada mi je doktorka rekla da negdje nešto škripi u odnosu sa majkom, ja sam skočila da se svađam sa doktorkom, da mi pokaže diplomu. Ja sam sa majkom u najboljim odnosima, izlazimo u grad i baš je to problem. Da li je normalno da majka izlazi u grad sa ćerkom? Jeste mene majka ranije rodila nego ja Taru, ali svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i ćerka da budu drugarice", govorila je Ana za Hype TV, a onda istakla da je navikla da u porodici bude dežurni krivac za sve.

"Majka mi je zamjerila, što i sebi, ona voli da bude žrtva, a ja ne. Ona je stalno u nekoj ulozi žrtve i njoj nikad ničega nije dovoljno, a ja sam to kod sebe prepoznala. Doktorka mi je objasnila tokom terapije, došle smo do toga. Ako je petica, zašto nije pet plus? Ako si pustila kosu, a što baš toliku kosu? Ako si treća na krosu, što nisi prva? Ako si prva, što nisi pre prvog? To mjesto ne postoji, ali neka ga izmisle na primjer. Iz nekog njenog nezadovoljstva, samo njoj poznatog, što ne znači da je osuđujem. Nikad dovoljno i nikad dovoljno dobro. Ja sam navikla da ne valjam. Ja sam crna ovca familije, prihvatila sam tu ulogu i igram je revnosno. Uopšte ja nemam grešku", ispričala je Ana o odnosu s majkom koja je u sedmoj deceniji u bikiniju sve ostavila bez riječi.

