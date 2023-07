IZBACIO JE IZ KOLA I OSTAVIO NA BENZINSKOJ PUMPI! Žestoka svađa Ane Nikolić sa menadžerom - saradnja trajala 24 časa!

Isplivali detalji svađe između Ane Nikolić i njenog menadžera Saše Mirkovića.

Pejvačica Ana Nikolić našla se u centru skandala kada ju je pjevač i bivši rijaliti učesnik Dario Šogorić optužio da ga je se*sualno uznemiravala, a potom je naprasno prekinuta njena saradnja sa menadžerom i producentom Sašom Mirkovićem.

Nikolićeva i Mirković ubrzo su razmijenili prozivke putem društvenih mreža i medija, a ratu između njih pridružio se i Aca Lukas koji je stao na stranu zajedničkog menadžera. Ana Nikolić je dugo godina sarađivala sa rođenim bratom, a onda je uslijedila njihov raskid saradnje, da bi potom Nikolićeva krenula je saradnja sa Mirkovićem.

Da ta saradnja nije od početka bila laka ni jednostavna i da su imali veoma turbulentnu poslovnu vezu otkrili su i nedavno kad su gostovali kod Ognjena Amidžića.

"Naša prva saradnja trajala je samo 24 sata", završila se prije nego je i počela, rekla je Ana tad, a na to se nadovezao i Mirković.

"Došlo je do konflikta nakon njenog nastupa u Skoplju. Vozač je vraćao za Beograd i ja sam ga pozvao i rako mu da svrati do Ćićevca da preuzme nešto na šta je ona poludjela. Ana mu je rekla:' Vozi ti mene prvo do Beograda pa se onda vrati do Ćićevca'", rekao je Saša.

"Bilo je tako... Pošto on nije želio da me odveze do Beograda, ostavio me na pumpi, i tako se završila ta naša saradnja", dodala je i Ana na kraju.

