ZA OVAKVE OPTUŽBE SE IDE U ZATVOR! Pjevač tvrdi da ga je Ana Nikolić NAPASTVOVALA na sastanku, oglasila se pjevačica!

Ana Nikolić bijesno je reagovala na optužbe koje je na njen račun iznio Dario Šogorović.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/Instagram/screenshot/sogorovicmusic

U svim domaćim medijima odjeknula je priča pevača i bivšeg učesnika rijalitija Parovi Daria Šogorovića koji je optužio Anu Nikolić za se*sualno uznemiravanje.

On je najprije objavio šokantan video u kojem se nalazi pjevačica, a potom izneo niz optužbi na njen račun. Šogorović je za medije ispričao da je sa Anom dogovarao duet, te da je ona potom "počela da ga pipka i pokušava da mu skine pantalone". Ispričao je da je u potpunosti razočaran njenim ponašanjem, kao i da je od saradnje odustao.

Nakon njegove priče, oglasila se i Ana. Ona je bijesno reagovala na iznete tvrdnje Daria Šogorovića, te strogo demantovala navedeno.

"Ovo je zaista nedopustivo, za ovakve optužbe ide se u zatvor! Ti koji su ovog mučenika savjetovali već su bili tamo, valjda im prija", rekla je između ostalog Ana.

"Odjednom je ustala i naskočila na mene. Pipkala me je i htjela je da mi skine pantalone. U tom momentu sam je odgurnuo od sebe. Nju je to jako iznerviralo, pa je počela da mi govori kako je ona megazvezda i da uvijek dobije ono što želi, pa će tako i mene. Tad sam se i ja baš iznervirao. Rekao sam joj da ja nisam laka roba i da ne može tako da se ponaša, i da nikad ne bih bio s njom. Smrdjela je na alkohol", priča on i dodaje:

"Tad se malo smirila i sećam se da je rekla da je nikad u životu niko tako nije ispalio. Onda je krenula da udara po mojoj ekipi. Tad su i nastali snimci ispred kafića, koje sam okačio na mreže. Nakon toga je počela neprestano da me uhodi na Instagramu i da mi piše. Sve te poruke čuvam kao dokaz. Na kraju imam samo javno da joj poručim da me se mane. Sve ovo mi nije ni smešno ni zanimljivo", istakao je Šogorović, koji se pre nekoliko meseci našao u centru pažnje kada je ispričao da je platio 10.000 evra za intimne odnose sa Radom Manojlović.

Rada je oštro demantovala navedeno.

BONUS VIDEO: