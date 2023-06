KAD SU JE UHAPSILI NA SEBI NIJE IMALA NI GAĆE: Srpska starleta o danima na robiji - "U zatvoru sam VARALA MOMKA!"

Teodora Radojičić otkrila kako je zbog dečka završila u zatvoru, ali i zašto ga je ostavila.

Starleta i bivša učesnica rijalitija Parovi Teodora Radojičić, nedavno je puštena iz zatvora u Austriji nakon odslužene kazne za trgovinu četiri i po kilograma heroina.

Sada je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila da se u Beč preselila zbog momka, koji je u tom periodu bio u zatvoru, ali i da se upustila u trgovinu narkoticima "iz velike ljubavi prema njemu".

"Momak je bio u zatvoru dok smo se muvali. Srce mi se slomilo zbog njega jer je bio u zatvoru, on je bio izuzetak. U njemu sam se pronašla. Čudna je jako priča. Prvi put sam ga vidjela na sudu. Nije mi žao što sam bila u vezi sa njim, duše su nam se povezale. Međutim, ubrzo je počeo da me guši. Bila je ljubomora. Počeo je da prijeti da će se ubiti, i ja sam otišla kod njega u Beč. Meni su trojica partnera preminula, jedan nesrećnim slučajem, dvojcia su ubijena. I nisam željela da ga nosim na duši. Nisam mogla više da budem sa njim. Međutim, na kraju sam ipak otišal u Beč kako bih ga posjećivala u zatvoru. Rekao mi je da mogu da dođu i mene da uhapse. Rekao mi da se sklonim iz stana. Ja sam toliko sluđena bila... Nije mi se javljao na telefon", počeka je Teodora i nastavila:

"Bila sam u zatvoru tri godine, od 2020. do 2023. godine, u martu ove godine sam deportovana. To za šta sam ja optužena i za šta sam osuđena, i za šta sam ja kaznu odslužila, ja takve stvari neke nisam uradila".

Teodora je otkrila i da je tokom tog perioda "bila jako loše psihički".

"Mislim da ni ja nisam bila svjesna koliko sam loše, dok nisam dobila anoreksiju. Tada sam ošišala kosu. Nije me neki muškarac ošišao, kao što se tada pisalo po novinama. To sam sama uradila. Jako mi je bilo loše, povukla sam se u sebe i nisam se kretala. Upala sam u tešku depresiju i insomija je bila prisutna, to sve ide vezano. Nisam bila svesna šta se dešava. Kada su me vodili u stanicu pitala sam ih da li mogu da uzmem garderobu jer sam samo imala helanke, ispod nisam imala donji veš, međutim oni nisu htjeli ništa da ponesu. U zatvoru sam varala momka", priznala je ona za Hajp.

