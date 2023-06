4 GODINE PROVELA U ZATVORU, RODITELJA SE NI NE SEĆA: Starleta priznala - Zbog SIROMAŠTVA sam se okrenula ulici!

Starleta Teodora Radojičić otkrila kako je završila u rijalitiju, a potom i zatvoru

Izvor: HYPE TV/Screenshot

Bivša rijaliti učesnica Teodora Radojičić je pre tri godine osuđena na izdržavanje zatvorske kazne u Beču zbog trgovine heroinom. Osuđena je na četiri godine zatvora kao glavni narko-bos, a nedavno je puštena na slobodu.

Sa starletom Tamarom Đurić je boravila u Turskoj gde su obe uradile neko estetskih intervencija na licu, a sada je, gostujući u emisiji koju vodi Dalila Dragojević, otkrila detalje iz detinjstva, ali i rešetaka. Teodora tvrdi da je osuđena i odslužila kaznu za nešto što ona nije učinila:

"Tačno je da sam bila tamo u tom momentu, ali za takve neke stvari odgovorna nisam bila, optužena sam za jako teška dela".

Radojčićeva je otkrila i da se ne seća svojih roditelja, jer su je kao malu ostavili babi i dedi. "Ja se svojih roditelja ne sećam, nas su očuvali baba i deda, deda je ostao na selu baba je u Beogradu živela sa nama, uz roditelje nisam odrasla jer su bili mladi i ludi, požurili su i nisu mnogo razmišljali, rodio se moj brat potom i ja i oni su se razišli. Majka je bila problematičnijeg karaktera, često mi govore da sam na nju povukla, s obzirom da su nam se slične i iste stvari dešavale kroz život pa tako i ovaj moj zatvor, i ona je isto to preživela i isto bila osuđena onoliko koliko i ja osuđena je za isto delo kao i ja, slučajnost ili ne i ona je bila osuđena na 4 godine. Bili smo vrlo mali kad nas je ostavila, ali se ja ne sećam a nisam ni puno pitala jer moji roditelji i njihovi roditelji nisu bili u dobrim odnosima. To je bila tema koju sam osećala da treba da preskočim".

Tamara je otkrila i da su je vršnjaci maltretirali jer je bila drugačija:

"Posmatrali su me u školi sa vrstom podmevanja, bili su okrutni i surovi, ja sam se izdvajala dosta od te dece, ali tako je i sad ja sam ista i kao kad sam bila mala, samo je u međuvremenu život učinio svoje. Ja sam nažalost dete koje je odraslo lošijim uslovima od ostale dece, mi smo živeli sa babinom penzijom od 50 eura, ali nikada nisam ništa tražila, i tada kao da sam razumela sve što se dešava. Nisam htela ni novac da uzimam za užinu, ja sam trčala kući da jedem grašak koji je skuvan pre tri dana, mene su sva deca gledala čudno, sve je to meni ostalo u glavi, sa svim tim rupama sam se suočila tek kasnije".

Teodora otkriva da je u školi imala prijatelje koji su saosećali sa njom, "ali nju je to vređalo".

"Nikad nisam volela da me neko gleda sa žaljenjem. Oni su imali sređene porodice, novac ja nisam. Ali bilo je i onih koji su se zezali na moj račun, ali ja nisam dozvolila da to utiče na mene. Za mene su stalno govorili da sam prosta, a ja sam neko ko kako je počeo iz svog kraja, tako sam i sedela sa ljudima iz raznih miljea, ljudi vole da etiketiraju".

Izvor: Instagram/screenshot/balzak_teodora

U rijaliti je ušla kada je shvatila da više nije dete: "Odrasla sam pre mojih vršnjaka, a sve to zbog mojih dečijih kompleksa, to što sam bila siromašna, jednostavno nisam htela da dozvolim da budem i dalje siromašna, rekla sam sebi niko više meni neće da se smeje, kupiću sve što sam želela, i prelazak iz osnovne na srednju ja sam sve to ostvarila. Do rijalitija sam došla sasvim slučajno, to je sve zapisano negde. Dobila sam predlog od poznanika".

Priznala je da je prestala da bude siromašna tako što se okrenula ulici, ali nije otkrivala detalje osim da "nije radila u pekari".

"Okrenula sam se ulici, ne bih o tome ali bilo kako bilo nisam radila u pekari, išla sam prečicama kroz život, i to mi je donelo to što sam htela. U tom trenutku meni je bilo lepo i bila sam srećna hranila sam svoju dušu, sada to ne mogu da kažem. Nisam nikad baki otkrila koliko i odakle mi para, ali ona me nikad nije ni pitala, sukob generacija je doveo do toga da ona nije mogla da zna gde je mene život odvukao. Baka je i dalje spremala ručak, prala nam veš, brinula o nama i davala nam je svu ljubav, čak i štedela za nas. Mnogo se trudila ali oko vaspitanja nije mogla mnogo da nam pomogne. Nije bilo nikog da mi kaže 'ej to što sada radiš nije pametno'".

Period nakon rijalitija ne pamti po najboljem.

"Ja sam nakon rijalitija totalno otišla psihički, postala sam anoreksična, bila sam i u insomniji, jedan dan sam samo došla kod frizerke i rekla šišaj me na ćelavo, ona me je gledala zbunjeno ja sam rekla šišaj i ona je morala, nakon toga mi se užasno slošilo završila sam u bolnici. Meni su doktori predviđali maksimalno šest meseci života, ja sam izgubila kolagen, vene su počele da pucaju, tada su krenule i gradske priče a ja sama".