ŠKOLARINA 14.000 €, DECA JEDU RUKAMA NA PODU I IMAJU 1 OBROK! Skandalozne optužbe bivših predavača - Ovo je ZABRANJENO!

Bivši predavači privatne škole koju je prošle godine otvorio kontraverzni reper Kanje Vest iznele su skandalozne optužbe, tvrdeći da deca imaju samo jedna obrok dnevno, da su zaključana i da sede na podu!

Bivši muž Kim Kardašijan, reper Kanje Vest u poslednje vreme više je u medijima zbog svog lošeg ponašanja i skandaloznih izjava, nego zbog pesama, a protiv njega je podnela tužbu i žena kojoj je oteo telefon i bacio ga nasred ulice jer ga je snimala. Sada su na račun repera stigle nove najskandaloznije optužbe do sada.

Kanje je prošle godine otvorio privatnu hrišćansku školu kojoj je dao ime svoje pokojne majke. Akademija "Donda" kako prenose mediji, od roditelja traži da na samom upisu potpišu ugovor o tajnosti kako bi tačna lokacija ustanove koja se nalazi u Kaliforniji ostala nepoznata za javnost. Po glavi učenika košta 14.000 evra, a svakom od njih Vest je sam dizajnirao uniformu sa crnim "Balensijaga" košuljama.

Osmišljena je za decu predškolskog uzrasta, pa sve do dvanaestog razreda, ali krajem proteklog oktobra, prema podacima dostupnim onlajn, naglo su svima bila zatvorena "Dondina" vrata usled drame kroz koju je Kanje prolazio zbog antisemitskih komentara. "Pad" je, međutim, trajao nekoliko sati, da bi sada "porastao" u ozbiljnu tužbu - zbog kršenja zdravstvenih i bezbednosnih pravila.

Protiv njega nekoliko bivših predavača "Done" podnela tužbu kako navode zbog jezivih uslova, kako tvrde tamo su usluge čišćenja zabranjene, jer "Kanje Vest ne veruje u sredstva s hemikalijama". Sva vrata zaključavaju se sa spoljne strane, te su zato svi unutra gotovo zarobljeni po čitav dan. Učenici, prema tružbi, dobijaju jedan obrok dnevno i to, konkretno, suši. Navodi se i da učenici jedu na podu i to rukama, jer su stolice i escajg strogo zabljanjeni, kao i da su svi obučeni u crno od glave do pete.

Oni su istakli kako su otpušteni jer su se žalile na uslove u kojima mladi borave, smatrajući da su u opasnosti. Nepravedno dobijeni otkaz bio je samo šlag na torti, po njihovom mišljenju, da u ovu ustanovu upere prstom na ovakav način. Takođe, prema daljim navodima, lekovi nisu skladišteni na pravilan način, a dežurne medicinske sestre - nigde na vidiku.

Advokat predavača iz "Donde", Ron Zambrano, u svom saopštenju je istakao: "Kanje Vest loše vodi ovu školu, jednako koliko je i loš u rešavanju svojih privatnih problema. 'Animira' okruženje koje nije bezbedno, niti legalno i morao bi konačno da shvati da je genije u samo muzici. Nikako u školskoj upravi", naglasio je on, dok se iz tužbe takođe saznaje i kako je učenicima dozvoljeno samo da tokom dana traže vodu.

Navodno, na sve ovo, svi moraju da poštuju prilično neobična pravila - crteži ne smeju da se kače po zidovima, a deci je i strogo zabranjen prolaz na drugi sprat "jer se reper boji stepenica"... Uprkos čitavom haosu, njegovi predstavnici za medije mudro ćute. On sam se, takođe, nije oglašavao povodom strašne tužbe.

Iako je i pre tužbe mnogo šta bilo pod znakom pitanja, škola na sva zvona zvoni kako "pruža prestižan program" koji se sastoji od časova jezika, matematike, vere i nauke. Ima i razne kurseve na kojima se uče i proučavaju svetski jezici, vizuelna umetnost, filmovi, pevanje i parkur, a tu je i školski košarkaški tim. Nijedno odeljenje nikako ne prelazi 12 učenika, a kako privatne škole u Kaliforniji ne moraju da budu akreditovane ili licencirane, oni ni jedno ni drugo - nisu ni tražili. Ipak, sve takve moraju biti registrovane u državi, pa tako i "Donda".