SRBIJA GA JE DEVEDESETIH OBOŽAVALA! Imitirao je kolege i sukobio se na Farmi, a onda nestao - Ovako Bata sada izgleda!

Batu Zdravkovića region je uživao, imitacijama je zasmejavao do suza, hit numerom otapao i najtvrđa srca, a onda je samo nesta s javne scene.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda Specijal/screenshot

Pevača Batu Zdravkovića volele su sve generacije, a najveću popularnost stekao je pesmom "Kako starim sve te više volim". Bio je omiljeni pevač, a poznat je i kao jedan od najboljih imitatora na estradi. Prepoznatljiv po svojoj duhovitosti, sjajnim imitatorskim sposobnostima zasmejavao je i kolege i naciju u čuvenom "Grandovom kabareu".

Bata je osim muzičke karijere ostao upamćen i po učešću u trećoj sezoni "Farme", u kojoj se često sukobljavao sa koleginicom Vesnom Vukelić Vendi, koja je iznela niz uvreda na račun pevača. Između ostalog, rekla je da je on biseksualac, što ga je iznerviralo jer je oženjen i ima decu.

Bata je 10 godina u braku sa suprugom Tatjanom sa kojom ima sina Uroša i ćerku Saru. Tatjana se godinama profesionalno bavila pevanjem, a kad su se njih dvoje upoznali ona je sa svojim bendom snimila album, da bi se nakon venčanja posvetila porodici i ostavila je muzičku karijeru.

Bata je karijeru započeo još kao mladić, 1989. godine snimio je prvi album, a gotovo na vrhuncu karijere povukao se iz javnog života. Poslednja pesma koja se mogla naćo na Jutjubu sve do nedavno bila je numera "Šmeker", a onda se posle nekoliko godina početkom 2023. pojavio u emisiji na Grand televiziji i objasnio zbog čega ga dugo nije bilo u medijima.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda Specijal/screenshot

"Mislim da se jedno tri godine nisam slikao na TV-u, da stvarno baš me dugo nema. Uzeo sam sebi malo odmora, čak sam i ja primetio da me dugo nema, pa sam rekao da je vreme da se pojavim i podsetim ljude na sebe", rekao je Zdravković i otkrio zbog čega je napravio dužu medijsku i diskografsku pauzu, ali i čime se bavi.

"Tu sam, ne dam još uvek da me zaborave. Planiram da u ovoj godini krenem sa novom pesmom, sad sam tu na televiziji da utabam teren. Pevanje je moje primarno zanimanje, a pauza je bila jer sam to tako rešio, čak nisam ni pevao za to vreme, ali sad sam rešio da se vratim. Sad sam tu da podsetim ljude na neke starije hitove, a posle ćemo nešto friško, vreme je da se snimi bar jedna pesma", istakao je Bata za Grand.

U svojoj bogatoj muzičkoj diskografiji može da se pohvali brojnim hitovima, mada danas tvrdi da mu nije lako da ponovo uđe u studio i odabere pravu pesmu - "Da ne budem lažno skroman, ali za mene kažu kolege da sam toliko muzikalan da je to neverovatno, nemam apsolutni sluh kao Saša Matić, ali skoro… Ali interesantno je da ne umem da osetim pesmu na prvu. Mene bukvalno treba neko da posadi i kaže šta treba da snimim, Blizanac u horoskopu, šta da ti kažem…Čas mi se svidi, posle dva minuta ma ne, ovo je bljak, bezveze, čas ovako, pa onako. Meni treba neko da kaže: 'Ovo ćeš snimiti, otpevaćeš tako i tako' i nema dalje. Naravno, producent ispred mene, jer mogu i ovako i onako da pevam", rekao je i dodao:

"Volim i kad imitiram kolege, ali kad pevam svoju pesmu moram da budem prepoznatljiv po boji glasa i po načinu na koji se peva".

