Opština Bar oslodiće državnu kompaniju “Luka Bar” poreza na nepokretnosti za 2025. godinu.

Izvor: MONDO

Opština Bar oslodiće državnu kompaniju “Luka Bar” poreza na nepokretnosti za 2025. godinu, čim Agencija za zaštitu konkurencije (AZZK) da zeleno svjetlo, odlučili su jednoglasno odbornici Skupštine opštine Bar.

Ova tačka dnevnog reda ranije je pomjerena do davanja mišljenja Agencije da li će se to tretirati kao državna pomoć. Kako je kazala sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Bar Ivana Backović Agencija je to potvrdila pa je barska lokalna uprava ispunila potrebni zahtjev.

Nakon toga, AZZK je zatražio dodatnu dokumentaciju od “Luke Bar” koja je dostavljena i čeka se konačno odobrenje.

Državna kompanija pomoć od lokalne uprave je tražila zbog pretrpljene materijalne štete u julu kada su zbog nevremena oštećena sva tri pretovarna mosta i utovarni toranj za dizalice. Ta šteta je procijenjena na 34 milioan eura.

Osnovno državno tužilaštvo u Baru utvrdilo je da u slučaju pada tri pretovarna mosta u Luci Bar nema osnova za pokretanje krivičnog gonjenja protiv bilo kojeg lica za bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Backović je podsjetila da se izvršni direktor Luke Bar Ilija Pješčić u oktobru obratio predsjedniku Opštine Bar, Dušanu Raičeviću, i zatražio da ih Opština Bar oslobodi poreza na nepokretnost za iduću godinu zbog štete i problema koji su uzrokovani havarijom i padom pretovarnih dizalica ovog ljeta.

“Poreska obaveza kompanije u 2024. godini iznosila je oko 140 hiljada eura dok precizan iznos za 2025. godinu u ovom momentu nije moguće precizirati”, istakla je.

Odbor direktora “Luke Bar” je u oktobru donio odluku o nabavci nove mobilne lučke dizalice, a investicija će biti finansirana iz kreditnog aranžmana u iznosu od pet miliona eura, koji će to preduzeće sklopiti sa Investiciono-razvojnim fondom.

Vlada je ljetos obećala pomoć državnoj firmi za sanaciju štete, ali do danas nije dobila ni centa pomoći iz državnog budžeta.

Vlada je ljetos u Informaciji u vezi s havarijom u Luci Bar navela, između ostalog, da je “evidentno da Luka Bar, sopstvenim resursima, ne može da prevaziđe nastalu situaciju, tako da je neophodna pomoć Vlade, kako kroz odgovarajuće forme finansiranja urgentnih nabavki, tako i kroz omogućavanje pojednostavljenja administrativnih procedura kako bi se sve što je nužno obavilo u što kraćim rokovima”.