BAŠKARENJE NA JAHTI OD 6 MILIONA EVRA! Zavirite u Brenino luks plovilo - podigla noge na sto, uživa za sve pare!

Lepa Brene skoro svako leto provodi ploveći na svojoj luks jahti, što je i ove bio slučaj.

Otkako je pazarila novu jahtu za koju je iskeširala vrtoglavih šest miliona evra, pevačica Lepa Brena gotovo čitavu letnju sezonu koristi kako bi uživala u plovidbi i obilaženju raznih morskih destinacija.

Ovoga leta udružila se sa Melinom Džinović, suprugom pevača Harisa Džinovića, sa kojom je već objavila fotke iz Dubrovnika, a sada je pokazala i kako se provodi na jahti. Ona se redovno oglašava na svom Instagramu gde objavljuje fotografije sa odmora, a sada je podelila sliku na kojoj pije vino na luksuznom brodu, dok je pozirala na stolu.

Pevačica je pozirala u ležernom izdanju - širokim pantalonama, majici i kačketu koji je nosila na glavi.

Podsećamo, Brena je svojevremeno za medije govorila o svom luskuznom plovilu:

"Pa to je jedan lep brodić od nekih 100 fita, sa pet, šest spavaćih soba. Nije to bio poklon samo za naše duše. Želeli smo sebi da priuštimo nešto jer je bila specifična situacija. Nismo mogli da se družimo, mogli smo samo da plovimo. Tako da sam bar imala godinu dana pauze i odmora da prođem ono što sam celog života zaista želela, da plovim i da sam na vodi. Obožavam more i vodu. A volim i brodove. Naravno da nisam stigla da obiđem sve što sam želela", rekla je tada za "Blic".