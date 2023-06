ŠOK ISPOVEST BRENE I BOBE! Prvi put o milionima, pristicima, političarima, podeli imovine! "HTELI SU DA ME BACE U BLATO"

"Više sam zaradio kao poslovan čovek nego kao sportista. I to mnogo, mnogo više novca."

Lepa Brena i Boba Živojinović retko kada daju zajedno intervju, a još ređe zajedno negde javno govore o poslovnim uspesima koje su ostvarili tokom decenija. Jedan od izuzetaka je bilo njihovo pojavljivanje pre dve godine na Vivaldi forumu koju tradicionalno organizuje Mokrogorska škola menadžmenta.

Brena i Boba su tada otvoreno govorili o krizama, uspesima i padovima u biznisu, novcu, o tome kako je imovina podeljena, šta očekuju od dece, ali i o tome zbog čega se nikada nisu uključili u politiku na način da podrže nekog političara ili partiju.

"Te 1991. se raspala Jugoslavija. Boba je povredio kičmu na meču koji je igran na Kirpu. Njega su na nosilima odneli u bolnicu. Ja sam bila u petom-šestom mesecu trudnoće. I dešavaju se neke stvari za koje čovek u životu mora da bude veoma spreman i bistre glave. Ono što je bilo katastrofalno u tom momentu, a svi znate da ste jednog dana pukovnik sledećg dana pokojnik, kada se raspala Jugoslavija, svi oni koji je nisu voleli sahranili su i Lepu Brenu. Tako da se tu završila epoha glorifikovanja vaše ličnosti a onda sledi ona epoha kada svi žele da vas bace u blato. Tada sam osetila snagu jer sam imala prvi put nekoga pored sebe ko je vaša podrška. Mi smo tada dobili prvog sina Stefana. To je Bobi i meni dalo jedan novi smisao života. Moram priznati da je to jedan od najtežih perioda u našem životu. A s druge strane tada mi se desilo i nešto što sam najlepše doživela u svom životu – da imam svoje dete i da imam nekoga koga volim i kome mogu da kažem sve. Da imam nekog ko je moja zaleđina, moja snaga i energija. Ja sam ranije imala dosta ljudi oko sebe, ali sam na neki način bila sama i emotivno neispunjena", rekla je Lepa Brena.

Na ro se nadovezao Boba koji je rekao da je tada kada se povredio shvatio da se radi o težoj povredi i da je to verovatno kraj njegove karijere.

"I tako u trideset i nekoj, odjednom nema treninga, nema mečeva. A život tek počinje. Malo sportista ima koji su posle završene sportske karijere napravili neki biznis. Ja sam imao tu sreću da smo Brena i ja u tome uspeli. U svoje ime mogu da kažem da sam mnogo više zaradio kao poslovan čovek nego kao sportista. I to mnogo, mnogo više novca. Što nije bilo lako. Bilo je tu možda i sreće da pored svih tih firmi koje su osnovane Brena i Saša Popović naprave najveću diskografsku kuću na Balkanu", rekao je Boba.

Brena se na to nadovezala odmah istakavši da je Grand napravljen upravo zahvaljujući Bobi.

"Mi smo to napravili zahvaljujući tebi. Moraš da ispričaš hronološki šta si radio i odakle su nam bila ta finansijska sredstva. Saša i ja smo krenuli sa nekakvom idejom da napravimo nešto 1998. Želeli smo da napravimo kompaniju gde će ljudi doći da pevaju. Nismo ni imali predstavu kako bi to bilo. Da bi to bilo svetski poput Rai Uno, nama je bila potrebna ozbiljna lova. Onda smo seli i popričali sa Bobom da nam obezbedi sredstva. Jer kad otvarate jednu takvu kompaniju treba vam par miliona da biste uopšte startovali", rekla je Lepa Brena.

Boba je istakao da je u životu i u poslu poenta da imate dobar tim.

"Ako imate dobar tim napravićete uspeh. I ako verujete u to. Ako radiš, radi najbolje što znaš ili nemoj ni raditi. Ja sam se vodio tim stvarima", rekao je on i istakao da sve firme koje pravimo stavlja tako da je "pola njegovo a pola Brenino."

Ipak, o tome kakva je njegova stvarna uloga u porodičnim poslovima otkrila je Brena.

"Boba ne voli medijski da se eksponira. Ali treba da se zna da je sve naše velike poslove je on pokrenuo, razradio i na kraju prodao", rekla je ona.

Boba se prisetio i onog dana kada im je izgoreo ceo studio u koji su uložili dosta novca.

"Kad smo napravili našu producentsku kuću i krenuli sa poslom, posle par meseci Saša Popović zove i kaže – izgoreo ceo studio. Šta ćemo sad da radimo? Ja sam mu rekao – ništa kume, napravićemo bolji i veći."

Govoreći o porodici, Boba Živojnović je napomenuo da je upravo ona njihov najveći uspeh.

"Naš najveći uspeh je porodica koja je opstala. Deca koja sada kreću u svoje biznise. Mi kao roditelji smo tu da ih pomažemo i da nađu svoj put. Deca od uspešnih roditelja imaju problem da nađu sebe. Ja bih voleo najviše da Filip, Viktor i Stefan igraju bolje tenis od mene, ili da bolje pevaju od Brene. Što nije lako. Oni nisu krivi što smo mi to što jesmo. Oni nisu krivi što žive u kući od hiljadu i nešto kvadrata a mi smo počeli u 60. balansirali smo tu snagu, energiju i ljubav koju dajemo deci", rekao je Boba Živojinović.

Na pitanje kako su uspeli da odole tome da javno podrže nekog političara ili političku partiju Boba i Brena su izneli zajednički stav da to nije polje koje je njih zanimalo.

"Mi poznajemo mnoge političare. Ali je poenta da znaš dokle se ide da bi ostao samostalan, da uvek možeš da kažeš šta hoćeš, da uradiš šta hoćeš i da niko ne može ništa da ti uradi. Pritisaka je naravno bilo. Ali mi se u politiku ne mešamo. Estrada i tenis je naša voda u kojoj plivamo. Mi našu zemlju volimo. Pravimo poslove i napolju, ali ovo je naša baza", rekao je Boba.

Na to se nadovezala Lepa Brena rekavši da ne postoji pevač i pevačica koji su bili uspešni i u pevačkoj karijeri i u politici.

"Narod na ovim prostorima je jasno decidiran kada su te stvari u pitanju. Mi smo imali primere, neću da navodim, gde su pevačice i pevači pokušavali da se bave politikom ali to je jedna veoma neuspešna kombinacija kod nas. Ja nikada ne bih želela da moj brend koji se zove Lepa Brena stavljam u bilo kakav politički kontekst", rekla je ona.