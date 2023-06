PREBLEDEO SAM, PITAO SAM JE - ŠTA JE OVO?! Goran iz "OK benda" o saradnji sa Marinom - "Nisam to želeo da snimim!"

Goran Gluhaković, frontmen grupe "OK bend", prisetio se saradnje sa pokojnom Marinom Tucaković.

Goran Gluhaković, pevač i frontmen grupe "OK bend" i danas uživa veliku popularnost, a njihov "kec u rukavu" bila je pesma "Ferari" koju su objavili 1999. godine.

Pesma je i danas njihova lična karta, a upravo Goran priznao je da je bio skeptičan kada je ona u pitanju, te da na prvu nije ni želeo da je snimi. Otkrio je da je zapravio bio nepoverljiv kada je u pitanju ceo album koji je uradila Marina Tucaković, iako je ovaj potez na kraju ispao pun pogodak.

"Nisam sebe video u tom smeru, iako je kompletan album bio baš onakav kakav sam hteo, a taj tekst 'Ferari' mi je Marina Tucaković dala tek na kraju. To je bio jedini tekst koji ja nisam znao, jer sam ga zapravo dobio kada sam došao u studio. Kada sam video taj naslov, ja sam prebledeo, pitao sam se šta je sad ovo pored toliko lepih pesama?!", prisetio se Goran i dodao da je ipak sve prepustio profesionalcu kakva je Marina bila.

"Vrlo jednostavno me je Marina ubedila da to snimim jer je imala veliki uticaj na mene, bila je neko kome sam mnogo verovao i nikada se nisam prevario kada sam je poslušao. Zapravo sam se prevario kada je nisam poslušao", istakao je pevač i otkrio šta se desilo kada prvi put nije sledio Marinine savete.

"Sećam se snimao sam jedan album, gde je ona mene mollila da to ne ide tako i kada sam izašao iz studija, ona je zvala Žiku iz 'Zane' i rekla mu je da je bolje da udarim sada glavom nego kasnije. Tako je i bilo jer sam ja hteo da uradim neki čvršći rokenrol, a ona nije bila za to. Hteo sam da eksperimentišem nekako", priznao je frontmen grupe "Ok band" koji tvrdi da bez obzira u kakvom repertoaru se pevač pronalazi da treba "šarati" kada je reč o muzičkim pravcima.