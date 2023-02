Ana Nikolić progovorila je o Marini Tucaković i prisetila se perioda kada nisu razgovarale mesec dana, jer se pokojna kompozitorka naljutila.

Najbolji tekstopisac na našim prostorima, Marina Tucaković napustila nas je 19. septembra 2021. godine nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću, a krajem prošle godine vest da je njen sin Milan Laća Radulović pronađen mrtav na ulicama Izraela mnoge je ostavila u suzama.

Jedna od mnogobrojnih pevačica kojoj je Marina Tucaković pisala tekstove, a bili su i porodično bliski bila je Ana Nikolić. Pevačica je posebno bila bliska s Laćom, za koga je posle njegove iznenadne smrti istakla da je bio "njen saborac", a sada se prisetila perioda kada se Marina na nju naljutila, pa nisu razgovarale mesec dana.

"Moje omiljene pesme su uvek one koje nisu neki megahitovi. U stavri 'Labilna' jeste bio megahit, to mi je omiljena jedna od novijih... 'Klinika', 'Bilo je lepo' i 'Nije mi do s*ksa', to smo Laća i ja zajedno radili, pošto je bilo 'Opet je mala dama u bioskopu sama' refren... Ja sam pitala Marinu: 'Da li ti ja ličim na Željka Samardžića?', kakva dama u bioskopu sama? I ja u Skoplju kod Darka Dimitrova, odem u hotel i razmišljam na masaži o nekom mom životnom događaju koji će me asocirati na refren da ga promenim... I setim se, nećemo u detalje, ali bila sam jako zaljubljena tamo u nekog tada", ispričala je Ana, pa dodala:

NIJE HTELA DA MI SE JAVI! Ana Nikolić o svađi s Marinom Tucaković, Laća je bio za sve KRIV: "Sujetna, to je neverovatno"

"I ja sama napišem refren... Malo mi je Laća pomogao, malo ispremeštao reči... Međutim, Marina mi se od tada nije javila mesec dana. Kad god je pozovemo ona kaže: 'U banci sam'. Reko ti si bre neka milijarderka, non-stop si u banci. Ljuta, sujetna, to je neverovatno. Oni su majka i sin koji se vole bezuslovno, a opet se takmiče u tome. Marina mu kaže: 'Mnogo se mešaš, ja se tebi tako nikad ne bih mešala', a ja počnem da se smejem i ne verujem".

Ovom prilikom Ana se osvrnula na još jednu anegdotu sa Marinom, o kojoj priča u sadašnjem vremenu, te ne želi da se pomiri sa činjenicom da je više nema.

"Ima jedna slična anegdota... Mi krećemo za Skoplje, a Marina mi kaže: 'Možeš li da povedeš ovog mog kretena?', ja kažem: 'Naravno da mogu, ali ženo ja idem da pevam pesme, ja nemam tekstove, a u četvrtak putujem', a Marina mi kaže 'Aj ti smršaj do četvrtka, odakle mi tekst'. Toliko smo se smejali, 'smršaj do četvrtka' mi je bio hit godinu dana", prisetila se se Ana u emisiji na Hajp televiziji, a pevačica je nedavno ponovo pred svoj veliki koncert potkačila koleginicu Milicu Pavlović, kao i Jelenu Karleušu.

Karleuša i Ana su nekada bile prijateljice, a ovako su se ljubile pred kamerama: