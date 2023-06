JELA MAST I HLEB, KUPALA SE U KORITU, OVAKO SADA ŽIVI! Verica Rakočević kao sav normalan svijet, spomenula i MUŽA!

Verica Rakočević progovorila je o svom privatnom životu, ali i velikim jubilejima koji joj predstoje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Modna kreatorka Verica Rakočević već godinama uživa u srećnom braku sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem.

Njihovu ljubav ispratile su brojne glasine. Pričalo se i da živi na njen račun, međutim ubrzo je otkriveno i čime se on bavi. Osim Veljka, Verica je imala još dva muža, a njene romanse uvijek su bile pod lupom javnosti, te nijedna nije prošla nezapaženo. Ipak, ova godina za nju je poseban iz više razloga - modna kreatorka proslavlja četiri decenije karijere, ali i 10 godina braka.

U svom novom intervjuu otkrila je koji joj je datum važniji:

"Uh, ovo je pitanje na koje moram mudro da odgovorim jer će odavde biti izvučen naslov. Znam da ste me to u šali pitali, a ja ću vam ozbiljno reći da sam istinski ponosna na oba segmenta svog života. Ostati deceniju u braku, koji nije klasična priča, niti podrazumijeva poštovanje društvenih normi, i pri tom biti izložen javnom sudu, uspjeh je sam po sebi. Dobro je što smo Veljko i ja na vrijeme uvidjeli da nismo dužni nikome da se pravdamo, mada smo to radili u početku", rekla je.

Na pitanje da li bi grad zamijenila životom na selu da nije upoznala Veljka, Verica je bez razmišljanja odgovorila:

"Oduvijek sam željela da živim van grada, čak sam jedno vrijeme vikendom odlazila u kuću koju je Elica imala na Avalskom putu. Jedina stvar koju nisam uspjela da završim, vjerovatno nisam mnogo ni željela, jeste polaganje vozačkog ispita. Ali, to me ne sputava. Ako Veljko ne može da me poveze, nema problema. Autobus mi staje na pedeset metara od kuće, dok pročitam nekoliko stranica neke knjige, eto me u centru", rekla je, potom kometarisala i vožnju gradskim prevozom koja je iznenadila mnoge:

"Ako je Verica mogla da jede mast i hleb i da se kupa u koritu, onda može i da se vozi autobusom. Nisam rođena u carskim kočijama. Onaj ko je nešto vrijedno postigao, na bilo kom nivou, nema osjećaj više vrijednosti. To je karakteristično za iskompleksirane i nerealizovane osobe."

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović