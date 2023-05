OTKRILA KOLIKA MU JE PLATA U NARODNOM POZORIŠTU! Verica priznala da je dugo živeo na njen račun - Evo koliko ona prima!

Proslavljena kreatorka, Verica Rakočević progovorila je o poslu svog supruga Veljka Kuzmančevića i otkrila kolika mu je plata.

Modna kreatorka Verica Rakočević godinama uživa sa 35 godina mlađim partnerom Veljkom Kuzmančevićem, sa kojim živi u svojoj kući na Avali, a javnost je oduševila kada je spojila tri kontejnera i pokazala šta je napravila na svom imanju. Veljko je interesantan javnosti od momenta kada se venčao sa kreatorkom u trenerci, a potom napravio slavlje na splavu s ćevapima i šampitama, ali i zbog nedavne svađe s Jelenom Karleušom na temu muzike i izgleda.

U jednom intervjuu Verica je izjavila da je ona godinama izdržavala supruga kao i da više od njega doprinosi kućnom budžetu, ali i da njoj to nimalo ne smeta.

"Istina je, izdržavam ga. To je činjenica, ako je to nekom bitno. Ne znam kako druge žene gledaju na finansije, ali za mene je normalno da su u braku zarade partnera zajedničke, te nas dvoje imamo istu kasu. Tako sam vaspitavana i tako živim. Neki kažu da je Veljko sa mnom zbog para, ali ja sam sigurna da će on jednoga dana napraviti veliku karijeru i da me ni tada neće ostaviti", rekla je Verica, koja se kasnije prijateljima pohvalila da se njene prognoze na račun suprugove karijere lagano obistinjuju.

Ona je otkrila i kolika je tačno plata njenog supruga, ali i koliko ona prima - "Moj muž u Narodnom pozorištu ima 40.000 dinara platu, a ja primam deset puta više. Uopšte nije važno ko koliko ima, da li on ima više ili ja. Mi to zajedno imamo", poručila je ona.

Veljko je, inače, u Narodnom pozorištu na poziciji organizatora izvođenja predstava - "Narodno pozorište je ozbiljna kuća, koja zahteva ozbiljan pristup poslu. Istovremeno, već godinama radim sa velikim orkestrom od pedeset članova. Toliko se dobro poznajemo, da dišemo kao jedan organizam. Trudimo se da tekuće probleme ostavimo ispred ulaza u salu. Opet, to su ljudi koji će pre pristati na manju zaradu, nego što će preći liniju, ljudsku, stvaralačku, umetničku", rekao je nedavno Kuzmančević.

