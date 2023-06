KO SAD SME DA KAŽE DA JE FOTOŠOP! Dara Bubamara ustala i pokazala brutalnu liniju - Ništa ne jedem, na vodi sam!

Dara Bubamara se pohvalila da je smršala oko 10 kilograma, i nema laži ni prevare - izgleda nikad bolje.

Izvor: TV Pink / screenshot

Dara Bubamara je večeras u emisiji "Amidži šou" ponosno pokazala novu liniju i time ujedno odgovorila svima koji konstantno komentarišu da preteruje s korišćenjem Fotošopa.

Dara je obukla uski crni kombinezon koji naročito akcentuje njene grudi, ali i druge obline koje je ova specijalna odevna kombinacija na pevačici savršeno istakla.

Na samom početku emisije pohvalila se sa skoro deset kilograma manje i definitivno u nikad boljem izdanju, a otkrila je i kako je uspela da smrša.

Izvor: Instagram/DaraBubamara

"Posle Đurđevdana, to je moja slava, to se jelo, rokalo, kokalo... Od tada sam na vodi! Na šejkovima, povrću, ništa ne jedem. Pored toga radim i nastupam. Znam da nije zdravo, kažu ljudi godine, hormoni... Ko je iz Aušvica oizašao debeo?!", našalila se Dara pa dodala: "Moj mozak odavno pokreće publika. Imam novu pesmu i prezadovoljna sam. Presrećna sam, zaista, Rasta i ja smo idealan spoj, on mi je radio i 'Opasan', 'Karera' i ostalo... Pripremam novi album, biće tu svega, biće i one stare Dare".

Pogledajte kako izgleda.