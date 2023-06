SILOVANA U 12. GODINI, U ZADRUZI IŠLA NA ABORTUS S KAMERAMA, PA OTVORILA ONLIFENS: Oglasila se Viki - ponovo je trudna!

Viktorija Mitrović, nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga, otkrila da je u drugom stanju

Viktorija Mitrović, koja je u rijalitiju Zadruga bila u turbulentnoj vezi sa Markom Osmakčićem, nedavno je otkrila da se vjerila s hrvatskim biznismenom, a sada i da čeka bebu.

Viki iz prvog braka sa Robertom Mitrovićem ima ćerkicu, a sada je na svom Instagram profilu napisala "trudna sam".

Viktorija je u "bijeloj kući" započela i burnu vezu sa Markom Osmakčićem, sa kojim je i zatrudnjela u rijalitiju, a koji ju je natjerao da prekine trudnoću. Tada je na kliniku na kojoj je izvršen abortus išla s rijaliti kamerama.

Po izlasku iz Zadruge je otvorila Onlifens, nakon čega se nekoliko puta mirila i raskidala sa Osmakčićem.

Viki je u Zadruzi 5 ispričala i jezivu priču da ju je silovao seoski svještenik.

"Ja sam u novinama bila pre 6 godina, otprilike. Sa 12 godina sam doživela silovanje od strane sveštenika, čovek je još uvijek u zatvoru, ja pokušavam da to zaboravim, ali ću pamtiti dokle god sam živa. Tada sam bila u osnovnoj školi, imamo vjeronauku i crkvu, nedeljom smo išli na tu službu do 11 sati, to smo radili zimi, tako se radi. Ja vjerujem u Boga, ali nisam željela da se krstim do prošle godine, kada sam se i ja krstila, ne palim svijeće, izlazim sa slave, mene to sve podsjeća na ono što sam preživjela. Taj sveštenik se opijao i napadao žene, ja sam se gušila u tome, nisam mogla dok nisam prijavila sve. Meni se to baš u crkvi dogodilo, posle toga me je opet napao, jer nisam odmah prijavila. Dijete mi je još u selu, želim da sklonim dijete odatle. On je imao 58 godina tada, a ja 12. On je pijan vozio automobil, otvarao vrata. Posle dva dana sam rekla tetki, jer nisam više mogla da izdržim. Ja nisam imala nekog sa kim bih mogla da pričam, ali sa tetkom mogu o svemu da pričam. Ja sam se njoj povjerila, kao da mi bude lakše, oni su odmah otišli i prijavili. Došla je policija u školu, pa sam dala izjavu".

Vikotiriju su takođe povezivali sa prostitucijom, što je ona i sama priznala u rijalitiju.