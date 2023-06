SESTRA ME UPREGLA DA RADIM SVAKI DAN, NE MOGU JA TO! Rada Manojlović otkrila sve "tajne" iz svog života - PLAČE mi se

Rada Manojlović je otvoreno priznala svoje slabosti, govorila o odnosu sa rođenom sestrom, partnerom, poslu, planovima, te otkrila da se oseća iscrpljeno.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Rada Manojlović je nedavno zaposlila sestru Mariju kao svoju menadžerku, koja za nju obavlja i niz drugih poslova pa sve zarađene pare ostaju u kući, a otkrila je i da trenutno nema vremena za ljubav, jer je posvećena karijeri i novom albumu. Iako sarađuju i veoma su vezane jedna za drugu, a i na poslovnom polju im cvetaju ruže, Rada priznaje da nekad ni jedna drugu ne trpe, te da im je teško da nađu partnera.

"Nas dve stvarno ne možemo jedna drugu da trpimo. Ko to bude umeo da trpi, svaka čast. To je opšta histerija, ludnica, danju spavamo, noću budne. Gde da nađemo čoveka, kad da budem s njim, u kom delu dana? Moja sestra je po dvanaest sati na telefonu, svađa se s menadžerima, vlasnicima, kapare, rasprave. To je luda kuća. Ko nas bude trpeo, taj nije normalan", rekla je Rada Manojlović s osmehom.

"Teška sam, koliko god mislim da sam laka u smislu za održavanje, za upotrebu, ne tražim mnogo, ustvari sam naporna. Smeta mi bilo kakav zvuk kada se probudim, sat vremena moraju svi da ćute dok ne popijem tu prvu kafu. Ne volim da slušam muziku u kolima ili da se otvaraju prozori. Nisam ljubomorna, ali je trebalo da budem. Ti muškarci s kojima sam bila su me doživljavali kao da ih ne volim dovoljno. Pitali su se uvek kako ja njih volim, a nisam ljubomorna, ne zovem 17 puta kad negde izađu. Polazim od toga - ako ćeš mene da prevariš, s kim i kako? Ne znam gde ćeš da nađeš bolju. Zato ne zivkam i ne pravim scene. Mislim da muškarci vole da im daš malo pažnje, u smislu da ga pozoveš, pa kao 'fališ mi', 'trebaš mi' i to. Ja više to uzimam zdravo za gotovo, možda je to greška", ispričala je iskreno pevačica i otkrila da se nijedan njen bivši momak nije dopadao njenoj sestri.

"Njoj nijedan moj bivši nije bio dobar, sa svima je bila u svađi. Nije ih ona oterala, bila sam ja s njima po 5-6 godina. Ona je s njima od prvog dana bila na ratnoj nozi", otkrila je Rada, pa rekla i kako se snalazi kao menadžerka: "Maja voli pare. Ona je meni bila potrebna i ona je moja druga polovina. Ja sam umetnička duša, a ona je materijalistička. Niko me ne razume dobro kao ona i niko me ne trpi tako dobro kao ona. Mnogo smo vezane. Od muškarca tražim da isto tako istrpi moje lude bubice, divljanje, nervoze, bacanje stvari po kući kad nemam šta da obučem, čupanje kose. Možda tražim previše".

Istakla je i da ne voli da priča s porodicom o svom partneru, te da će svaka njena naredna veza biti pod velom tajne: "Ne ispovedam se sestri, a kamoli drugaricama. Niko ne zna da li je meni lepo u vezi i da li sam srećna. Nisam nikada delila te neke stvari koje dele drugarice ili seste između sebe. Nisam taj tip".

O pokretanju privatnog biznisa još uvek samo razmišlja, iako joj se to čini kao ispravna stvar. "Oko privatnog biznisa moram da vidim sa tatom, da vidim koliko je on spreman na to i da li može da podnese. Nije loša ideja privatan biznis vezan za životinje. Trebaće domaćih jaja, voćki i sve što on gaji. Pre neki dan me baš oduševio, pravio je neke sušene kobasice, pa sam ga upitala da li je razmišljao i o tome... Ne bih ja mogla time da se bavim, jer ne stižem ni sobom da se bavim, jedva se probudim. Ja bih mogla samo da finansiram. Kod mene samo daj pare, idu kroz mene, prolaze za razne potrepštine. Zaista ne mogu više od toga i to mi je previše. Rastrojena sam", priznaje Rada, a otkrila je i da li je tačno da se počastila automobilom od 40.000 eura.

"Nije. Bio je 40.000 evra pre deset godina. To nije moj auto, već mog vozača, jer moj nije bio registrovan. Nisam mogla još da me nahvata negde policija. Išla bih ja s neregistrovanim, nego sam čula da postoje neke kamere, pa reko' da ne izazivam sudbinu", kaže Rada Manojlović, a ne krije ni da je iscrpljena zbog previše posla. "Stvarno se trudim da ne kasnim i žurim, ali ne mogu ja to. Mnogo noću radim i ne mogu da se probudim. Kada se ujutru probudim, ne želite to da vidite. To je jedan rakun, bledilo i modro ispod očiju. To ne može da se sakrije. Sestra me je upregla da radim svaki dan, tako da mislim da ću imati odmor u septembru. Plače mi se", kaže, a dodaje i: "Bilo je situacija da sam dobro izgledala, a loše se osećala. Znate kako kažu: 'Tužni se smeju najlepše'. Nekad imam motiv više da lepo izgledam, da ljudi ne provale da sam, ustvari, tužna".