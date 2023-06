NA METI SAM KRITIKA, JER MI JE BIVŠI MUŽ POZNAT! Emina o suđenju s Mustafom, evo šta kaže na priče da ima bogatog dečka!

Emina Jahović progovorila je o odnosu i suđenju s bivšim suprugom Mustafom Sandalom o čemu bruje kako domaći tako i strani mediji, ali i o pričama da ima bogatog, starijeg dečka.

Izvor: Instagram/yaemina

Pevačica Emina Jahović provela je deset godina u zajedničkom životu sa turskom zvezdom Mustafom Sandalom sa kojim ima dva sina. Njihova ljubav nije odolela izazovima, te je usledio razvod. Rastanak nije prošao lako, te su Emina i Mustafa završili na sudu zbog navodnog neplaćanja almentacije za decu, nakon čega je on podneo kontratužbu.

Par se razveo 2018. godine, a Emina je tužila Sandala da ne daje alimentaciju za decu, nakon čega je on sudu dostavio dokaze da je od razvoda uplatio 115.000 evra. Pevačica je ranije otkrila da proces suđenja još nije završen. Nedavno se u stranim medijima pojavila i vest da Emina ima navodno novog 14 godina starijeg dečka, imućnog biznismena iz Turske.

Emina je sada progovorila o ljubavi, novom partneru i najučešćim pitanjima koje dobija - "Uvek se ljudi pitaju da li sam zaljubljena, ja sam zaljubljena u svoje sinove i to sam i njima rekla. Priče o muškarcima su prevaziđene, a u Turskoj svakog meseca imam novog partnera", rekla je Emina u emisiji "Premijera - Vikend specijal" i osvrnula se na svoju decu:

Izvor: Instagram/yaemina

"Meni je najbitnije da sam posvećena majka. Jaman je sada u pubertetu i potrebnija sam mu sada više nego ikada. Počeo je da izlazi, da se druži, sada je to neki novi početak i potrebno mu je mnogo pažnje. Da kontrolišem decu, da slomim telefon, ne mogu. On mora da ima svoju privatnoast, sada postoje i devojčice, ima 15 godina i ne ide da se mešam. Potrebno je da pričamo dugo i svakodnevno, da mu budem i majka i prijatelj".

O bivšem suprugu, ali i suđenju o kome se mnogo pisalo, pevačica je zauvek stavila tačku - "Nije plaćanje u pitanju, već principi. I dalje smo na sudu, ali to ne sprečava moju decu da se viđaju sa njim. Žao mi je što je tako, ali u Turskoj sam uvek na meti kritika što je i normalno jer mi je bivši suprug poznat tamo, ali odavno sam prestala da se osvrćem. Naučila sam da živim svoj život i da je to jedino što me zanima. Želim da je istina samo moja", zaključila je Emina.

Bivši muž Emine Jahović Mustafa Sandal izgovorio je sudbonosno "da" svojoj partnerki Melis Sutšurup. Pevač i njegova 19 godina mlađa izabranica venčali su se najpre u Rimu 3. juna, a gala proslavu su napravili od 10. do 12. juna u luksuznom hotelu u Marmarisu, za šta su platili oko 200.000 evra.

Emina Jahović na dodeli pestižnih muzičkih nagrada iznenadila je sve "novim licem", a mnogi je u prvi mah nisu prepoznali. Kako se kasnije pisalo, ona je navodno iskeširala 15.000 evra za korekcije!