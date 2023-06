NIJE U PITANJU PLAĆANJE VEĆ PRINCIP: Emina otkrila istinu o odnosu i suđenju sa Mustafom

Emina Jahović već neko vrijeme na sudu je sa svojim bivšim mužem Mustafom Sandalom a o njihovom odnosu bruje kako domaći mediji tako i oni u regionu.

Izvor: Instagram/yaemina

Pjevačica je u emisiji "Premijera Vikend Specijal" riješila da otkrije svoju stranu priče ali i stavi tačku na sva nagađanja.

Emina je progovorila o ljubavi, novom partneru i najučešćim pitanjima koje dobija.

"Uvijek se ljudi pitaju da li sam zaljubljena, ja sam zaljubljena u svoje sinove i to sam i njima rekla. Priče o muškarcima su prevaziđene, a u Turskoj svakog mjeseca imam novog partnera", rekla je ironično Emina i osvrnula se na svoju djecu:

"Meni je najbitnije da sam posvećena majka. Jaman je sada u pubertetu i potrebnija sam mu sada više nego ikada. Počeo je da izlazi, da se druži, sada je to neki novi početak i potrebno mu je mnogo pažnje. Da kontrolišem djecu, da slomim telefon, ne mogu. On mora da ima svoju privatnoast, sada postoje i djevojčice, ima 15 godina i ne ide da se miješam. Potrebno je da pričamo dugo i svakodnevno, da mu budem i majka i prijatelj", rekla je Emina.

O bivšem suprugu, ali i suđenju o kome se mnogo pisalo, pjevačica je zauvijek stavila tačku.

"Nije plaćanje u pitanju, već principi. I dalje smo na sudu, ali to ne spriječava moju djecu da se viđaju sa njim. Žao mi je što je tako, ali u Turskoj sam uvijek na meti kritika što je i normalno jer mi je bivši suprug poznat tamo, ali odavno sam prestala da se osvrćem. Naučila sam da živim svoj život i da je to jedino što me zanima. Želim da je istina samo moja", zaključila je Emina.