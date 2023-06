ZVEZDAN NIJE IZDRŽAO Svratio u stari kraj u NBG gdje je živio sa Anom, komšije ga napale!

Pošto se polako navikao na spoljni svet i realan život, Zvezdan Slavnić riješio je jedno jutro da prošeta po starom kraju na Novom Beogradu, ukraju u kom je živio sa Anom i njenom djecom!

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Kako piše Svet, njemu je bila namjera da ide do stana gdje su stanovali svi zajedno, ali je naletio na mnoge komšije, a osim njih navodno je na kiosku sreo i Aninu ćerku Ivu!

"Zvezdan uopšte nije htio da se javlja Aninoj deci, a kamoli da im dolazi na vrata. Svjestan je svojih grešaka i razumije ih kako god da sada gledaju na njega, ali je javno rekao da je uviijek tu za njih i da bi im i život dao", započinje izvor.

Izvor: Kurir/Printscreen/Insatgram

Ipak, smatrao je da nema ništa loše u tome da prošeta po starom kraju i ne sluteći koga će sve sresti.

"Najprije je naišao na nekoliko komšinica koje su ga kritikovale zbog preljube i afera najpre s Anđelom, a potom i Majom, ali ga nisu mnogo osuđivale, pa je i njemu pao kamen sa srca", otkriva izvor.

"Tako ohrabren krenuo je do prvog kioska da kupi neku tečnost da se osvježi, kad tamo... U redu je čekala i Anina ćerka Iva. Zvezdanu je bilo neprijatno, ali joj se nasmijao i ona mu je pružila ruku. Bila je, svakako, uzdržana, ali nije ga se uplašila, normalno se javila bez želje da priča na temu svih dešavanja. On je, kako su mu prepričali, pitao kako si, ona je kratko valjda odgovorila i to je bilo sve. Nije bilo govora da ga se plaši i da je s njom neko ko je čuva upravo od Zvezdana. Naravno, stavila mu je do znanja da je ljuta i da nema s njim šta da priča, ali Zvezdan to razumije i nije pravio scene. Bilo mu je drago što je taj susret prošao normalno i bez problema. Ipak, da bi izbjegao druge probleme s Anđelom, čim se tog dana s njom našao, sve joj je ispričao jer neće da je laže, međutim, ona je skočila kao oparena! Počela je da histeriše i da viče 'Dosta mi je, uvijek te prati neka priča o Ani, ne mogu više s tim da se nosim!' Baš je nekako i divljala, pa je Zvezdanjedva smirio", zaključio je izvor.