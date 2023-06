IZGLED MU NIJE BIO BITAN, MENJAO JE ŽENE U SVAKOM GRADU: Lepa Lukić razotkrila kolegu - Sve su dolazile iza bine!

Lepa Lukić zna brojne "tajne" svojih kolega i redovno oduševljava publiku novim anegdotama koje vadi iz rukava.

Lepa Lukić ima karijeru dugu više od pedeset godina i samim tim i najveće iskustvo na estradi, a svedočila je brojnim dogodovštinama sa svojim kolegama, pa uvek ima neku novu anegdotu da podeli sa javnošću. Publika je svih ovih godina voli kako zbog glasa i pesama, tako i zbog toga što obožava da prepričava anegdote kojima ih redovno dovodi do suza.

U mladosti je Lepa Lukić bila jedna od najfatalnijih žena i "lepak" za muškarce, a ne krije da joj se i danas udvaraju, samo na suptilniji način. Ovako je nekada izgledala:

"Mislila sam da mladost nosi svoje, ali sad u ovom vremenu i ovim godinama mi daju komplimente, a verovali ili ne, udvaraju mi se mlađi ljudi, ne dvadeset godina mlađi, to ne bih prihvatila, ali lepo je to kada se nekome dopadaš i kada te neko gleda kao lepu ženu. To sve meni prija", priznaje Lepa, koja je ispričala jednu anegdotu za Stanišu Stošića, kada ju je voditelj Siniša Medić upitao da li je istina da je voleo da menja žene u svakom gradu i da je ona naišla na falinku kod jedne.

"Jeste! Sve tamo dolaze iza bine, ove što vole muzičare, i u jednom gradu jedna, u drugom druga, a u trećem gradu treća, kad ono, jedna ima kraću nogu. Ja mu kažem 'Šta si našao, nema veze što ima kraću nogu, svima to može da se desi, nego ti je ona devojka juče koju sam videla baš lepa i lepša od nje'", ispričala je pevačica i otkrila detalj zbog kojeg su svi vrištali od smeha: "'Šta si našao kod nje tako lepo', pitam ga ja, 'Ima i kraću nogu, a i bio si s njom?' Kad kaže on 'Znaš kako je lepa ova druga'... (smeh) Misli druga noga, jedna je lepa, ova nije važna".