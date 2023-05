ON JE BIO ZABRANJENA LJUBAV LEPOJ LUKIĆ! Ovo niko nije znao o slavnoj pevačici - "Sastajali smo se u šumi!"

Lepa Lukić prisetila se svoje velike ljubavi iz mlađih dana.

Izvor: Kurir TV

Lepa Lukić decenijama je prisutna na muzičkoj sceni, a njen privatni život oduvek je intrigirao javnost.

Svojim ljubavnim životom naročoito je privlačila pažnju, a ona i danas neretko ispriča andegdote iz mladosti vezane za partnere. Svakom pričom nasmeje čitavu javnost, tako je sada otkrila i da je nekada imala zabranjenu ljubav.

"Lepa ja se sećam jednog naslova, pitali su vas na šta pomislite prvo kada vam neko kaže ljubav, a vi ste odgovorili 'Da se obesim u štali'", rekao je kroz smeh voditelj.

"Nisam baš to pomislila, ali zaljubila sam se. Njegovi roditelji nisu želeli da ima pevačicu za devojku, a on me je jako voleo kao i ja njega. Sastajali smo se krijući, ali nije mogao da me dovede kući, kao ni ja njega", prisetila se pevačica za Grand, pa otkrila da li je bilo intimnih odnosa pre braka:

"Bilo je iza slame! Uvek je bilo, ali ne na izvolte!"