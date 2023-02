NAMESTILA JE DA MI FLAŠA PADNE NA GLAVU! Eru Ojdanića urnisala velika ZVEZDA, a on joj se brutalno osvetio - Plakala je!

Era Ojdanić je ispričao kako ga je Lepa Lukić osramotila za sve pare, ali nikada se nije naljutio na nju. Ipak, nije moglo bez osvete!

Izvor: Kurir

Folker Era Ojdanić je već govorio o teškom odrastanju i tome kako je uplovio u muzičke vode, a sada se prisetio i samog početka karijere, kada je velikim zvezdama kuvao kafe i istresao pepeljare. Među tim zvezdama bila je Lepa Lukić, tada jedna od najpopularnijih pevačica, a on je sanjao o tome da se sazna i za njegovo ime.

Prvo je, kako priznaje, prošao školu kod čuvenog kompozitora i harmonikaša Budimira Buce Jovanovića, a ptisetio se i jedne situacije sa Lepom Lukić, dok je još bio "šegrt".

"Lepa Lukić, koja je bila pevačica broj jedan u celoj Jugoslaviji, dolazila je u Šumadijsku 6, kod čuvenog Budimira Buce Jovanovića i vežbala za ondašnje Beogradsko proleće, festival, a ja sam bio kafe kuvarica. Služio sam tada već veliku zvezdu Lepu i bila mi je čast. Kuvao sam kafe, istresao pepeljare Buci i drugim pevačima koji su pušili. Sve velike zvezde su dolazile, a ja sam bio samo mladi učenik i šegrt. To je bilo s kraja šezdesetih. Nisam tada ni slutio da ću i ja stati barabar s Lepom na scenu i da ćemo postati prijatelji za ceo život. Mi smo postali tandem kakav se nikada više neće pojaviti", prisetio se Ojdanić, pa otkrio kakve mu je smicalice Lepa pravila.

"Nikada neću zaboraviti kako mi je napravila zamku u autobusu, dok sam spavao. Namestila mi je da mi flaša padne na glavu. Nakon toga sam joj se osvetio. Taman kad smo stigli na lokaciju gde smo imali koncert, ja sam je polio otpozadi i okupao je. Bila je mokra k'o čep. Plakala je, jer se pokvarila frizura i razlila šminka. Žene su morale da je suše u garderobi hale, gde smo imali koncert. Ipak, nikad se nije ljutila na mene!", otkrio je Era, koji je Lepu branio od udvarača.

"Kada smo Lepa i ja postali prijatelji i tandem za zbijanje šala na grupnim turnejama, na koje je išla cela ondašnja estradna scena, ja sam je posle čuvao i od udvarača, ali to nije bilo nimalo lako. Lakše bih sačuvao džak od buva tada, nego Lepu od udvarača. To su trčali kao nenormalni. Trčali su na Lepu kao na solilo. Lepa je bila namazana, sve ih je vrtela oko malog prsta. Dolazili su na koncerte. U Bečićima je pevala sa 17 godina u jednoj bašti. I njena pokojna majka ju je čuvala od udvarača, od Nikšićana. Njoj su nudili milione, avione i kamione, a ona nije volela budžovane, nego normalne momke, skromne, da ne kažem siromašne. Nisu je zanimali ti bogataši, koji su hteli da je kupe. Po četiri meseca smo znali da budemo na turnejama. To su bila druženja", ispričao je Era Ojdanić.

Na Lepu se možda nije naljutio, ali jednom pevaču nikada neće oprostiti: