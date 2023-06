FILIP VjERIO ALEKSANDRU, STIGAO MU POKLON OD DEJANA! Oglasila se i njena majka - mjesecima se borila PROTIV ove ljubavi!

Veče iznenađenja u Zadruzi, prvo zbog vjeridbe Aleksadre Nikolić i Filipa Cara, a potom i zbog poklona koji je stigao novopečenim vjerenicima upravo od Dejana Dragojevića.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Filip Car je sinoć u Zadruzi 6 uz spektakularni vatromet vjerio Aleksandru Nikolić, koja je odmah rekla "da", a tim povodom oglasila se njena majka Slovenka koja je od početka bila protiv ove veze i za budućeg zeta tokom prethodnih mjeseci nije imala lijepe reči.

"Vidjela sam sad sve, gledam i plačem... Šta da kažem, tako je kako je. Neka im je sa srećom", poručila je kratko za "Informer" Aleksandrina majka, Slovenka Nikolić, koja je za medije izjavljivala da je nekoliko puta zbog ćerkinog odnosa s Filipom završila na hitnoj, kao i da joj je on najveći neprijatelj, a tvrdila je i da je protiv njega svojevremeno podnijela i tužbu.

Izvor: YouTube/ Zadruga Official/screenshot

"Ona se 10 godina liječila, to ne mogu nikome da objasnim. Molim se svaki dan da se sačuva. Pravi mangupi to ne rade. Nije on ni 'f' od frajera, niti je 'm' od mangupa", poručila je Slovenka nedavno, ali izgleda da je popustila nakon onoga što je sinoć vidjela.

Pogledajte kako je izgledala veridba u Zadruzi čije finale je zakazano za četvrtak, 8. jun:

Filip Car verio Aleksandru Izvor: YouTube/Zadruga Official

U Zadrugu je nakon vjeridbe stigao i poklon od Dejan Dragojevića, koji je Caru poslao hidrogen i farbu za kosu, blanš, "Patrolnu šapu" za koju nije dao objašnjenje, kao i još neke sitnice.

"Šta je ovo? Je*ote, to je Dejan. Znaš po čemu znam? Po kinder jajetu! Hvala ti, Dejo, šta da ti kažem, brate, sudbina je takva! Naježio sam se. Šta da ti kažem, ljudino?", komentarisao je Filip koji je Dejanu "preoteo" djevojku.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Bio mi živ i zdrav 100 godina i da nikad više nemamo... Nikad više nikome se neću miješati ni u šta, nikome više ni skinuti ribu. Je l' moguće da je takva ljudina? Šmekerski", oduševljen je bio Filip.

Podsjetimo, Aleksandra Nikolić je u Zadrugu ušla kao zauzeta djevojka, a potom javno ostavila Dejana Dragojevića zbog Filipa Cara, s kojim je i ranije bila u vezi. Dejan je nekoliko puta delima pokazao da mu je oprostio, a pogledajte šta mu je poslao: