ANABELA NIKAD ISKRENIJE O LJUBAVI SA GAGIJEM! Ovako je počla njihova priča, prisjetila se i POČETAKA u grupi "Fanky G"

Anabela Atijas prisjetila se svojih početaka u karijeri, ali i ljubavi sa Gagijem Đoganijem sa kojim je dobila dvije ćerke.

Izvor: Instagram/anabelci

Pjevačica Anabela Atijas proslavila se kao pjevačica grupe "Fanky G" sa kojom je harala domaćom scenom tokom devedesetih godina. Hit pjesma "Samo u snu" lansirala ih je na sam vrh svih muzičkh lista, a ona ne krije koliko je raduje što su mnoge numere i danas slušane.

Nakon razvoda od Gagija Đoganija sa kojim je dobila dvije ćerke Lunu i Ninu, Anabela je napustila grupu i otpočela samostalnu karijeru. Iako mnogi pjevači maštaju o velikim poduhvatima, Anabela ističe da se uvijek držala sredine koja je ispunjava.

"Nema ništa što nisam ostvarila. Osjetila sam sve što sam trebala. Nisam nikada imala prevelike ambicije, uvijek sam voljela zlatnu sredinu i tu opstajem već 30 godina i što se mene tiče čaša je puna", iskrena je Anabela.

Njen život osim sjajne karijere obilježila je upravo i ljubav sa Gagijem, a i sama Anabela se svoje ljubavi na prvi pogled sjeća i danas.

"Da budem iskrena odmah se to desilo među nama, ta moja harizma, da ne budem skromna, uticala je na to da se on odmah okrene za mnom i da nađe snage da mi priđe. Odmah mi je predložio da izađemo na piće, odmah smo bili zaljubljeni i jedno i drugo", otkrila je pjevačica.

"Konačno se pojavio neko ko nije imao veze sa ratom i izbjeglicama, samo smo pričali o muzici i stranim izvođačima. 24 sata smo pravili koreografije, to nas je pokretalo", ispričala je Anabela.