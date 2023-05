MOKA SLAVNIĆ RASKINUO SA 27 GODINA MLAĐOM UMETNICOM: Kliknuli "na prvu", a evo kako se završilo - "TUŽAN je i snužden"

Zoran Slavnić Moka više nije u emotivnoj vezi s Tamarom Nikezić, koja je u 74. godini osvojila srce proslavljenog košarkaša.

Izvor: YouTube/ HYPE TV /screenshot

Košarkaška legenda i otac učesnika Zadruge Zvezdana Slavnića, Zoran Slavnić Moka, nije više u emotivnoj vezi s partnerkom Tamarom Nikezić, 27 godina mlađom solistkinjom Narodne opere u pozorištu.

"Moka i Tamara su raskinuli, ali su ostali u dobrim odnosima.Jednostavno, najviše je uticalo to što se nisu slagali. Međutim, ostali su sjajni prijatelji, što im je oboma bilo bitno. Moka je tužan i snužden zbog svega što se dogodilo, ali se trudi da razume da je ovo najbolja odluka koju su oboje mogli da donesu. I dalje su tu jedno za drugo, šta god im zatreba. Slavnić se potajno nada pomirenju, ali po svemu sudeći, od toga nema ništa", rekao je izvor upućen u dešavanja.

Par je gostovao u jednoj emisiji u aprilu, kada su i potvrdili da su u vezi, a Tamara je inače tetka Vujadina Savića.

"Relativno skoro smo se upoznali, jedanaestog marta. Kada su otišli prijatelji koji su večerali kod mene, upalila sam televizor i ugledala njega u nekoj emisiji, zaintrigiralo me je šta će da priča. I ranije sam pratila nešto kroz medije, ali se nisam specijalno implementirala i interesovala. Tada sam pomislila: 'Moram ovog čoveka da upoznam'. Želela sam da upoznam toliku božansku ljubav koju ima u sebi. Sutradan sam zvala sestru i rekla da želim da me upozna s njim, koja mi je rekla da je težak i nezgodan čovek i da moramo da se najavimo. Ja sam tu rekla da me ne vaspitava i da ću naći načina sama da dođem do telefona ako hoću. Sutradan me je pozvala i prenela mi da me je pitao šta čekam, da se obujem i krenem. Kada smo se sreli, sve je bilo spontano i neobavezno", ispričala je tada Tamara u emisiji "Da li sa Dalilom", koja je izjavila i da joj godine uopšte ne smetaju, te imala samo reči hvale za Zorana, kao i on za nju.

Zajedno su u domu posetili i Mokinu bivšu suprugu Slavicu, Zvezdanovu majku, s kojom je obnovio kontakt posle 30 godina.