ZBOG NESREĆE TOKOM INHALACIJE AMPUTIRALI JOJ DEO RUKE! Hrabra glumica iz Igre sudbine: Prepreka mi je samo da sečem meso

Glumicu Ninu Proročić Rukavinu zavoleli smo u seriji "Igra sudbine", a malo ko zna da se iza njenog vedrog osmeha i velike hrabrosti krije nesreća koju je proživela kao vrlo mala i u kojoj je ostala dela ruke.

Izvor: YouTube/Dobro u ljudima/screenshot

Nina Proročić Rukavina glumačku karijeru gradila je u pozorištu, sve dok nije dobila ponudu da zaigra i u popularnoj seriji "Igra sudbine". Poziv da se oproba u liku Une Hristić i zameni Draganu Mićalović, rado je prihvatila. Od prvog momenta je njena pojava pred kamerama zaintrigirala javnost, a malo ko zna da ova lepa dama ima zanimljivu životnu priču, te da se već u detinjstvu suočila sa ozbiljnim problemima.

Rođena je 21. avgusta 1990. godine u Subotici, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, a 2010. godine upisala je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Članica je Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, gde u brojnim predstavama ima glavne uloge.

Nina je u detinjstvu doživela nesreću dok se inhalirala, zbog koje joj je amputiran deo desne ruke, ostala je bez tri prsta - "Zapalio se peškir, pošto sam se inhalirala. Peškir je bio iznad mene, kad se zapalio ja sam refleksno odbranila svoje lice i skinula taj peškir sa lica, i tad je moja ruka nastradala. Morala je da usledi amputacija i to je cela priča oko nesreće", ispričala je svojevremeno za emisiju "Dobro u ljudima" i dodala:

Međutim, hrabra glumica nije dozvolila da je ta vrsta hendikepa spreči da uradi sve što poželi. A njenoj sreći nije bilo kraja kada je uspela da upiše glumu - "Ja sve mogu, prva sam se popela na razboj, radila kompletnu gimnastiku, igrala odbojku, igrala sam folklor, bila sam solistkinja. Nema za mene prepreka, jedina prepreka mi je da isečem meso u tanjiru, ali sve ostalo mogu, tako da ja to ne smatram invaliditetom. Ja sam sama sebi najveća podrška. Jako je lepo imati podršku okoline, ali ja moram imati podršku same sebe da bih stigla tamo gde hoću".

Nina je uloga u seriji "Igra sudbine" prva televizijska uloga - "Do sada sam imala iskustva samo u pozorištu, pa zato imam tremu. U pozorištu imaš pravo na grešku, mislim, nikad nemaš pravo na grešku, ali ako nešto nije ispalo dobro u pozorištu uvek možeš da ispraviš vežbanjem i sledećim izvođenjem, a ovde nije taj slučaj. Šta si snimio", snimio si i to ide u etar. I to vidi mnogo više ljudi", rekla je glumica za TV "Prva".

U privatnom životu Nina je mama jednog trogodišnjeg dečaka, te joj je najveći izaziv bio da uskladi poslovne obaveze i porodični život - "Ja sam stvarno majka sina od tri godine, to nam je, meni i Uni, isto. Meni lično nije prijatno kada čujem repliku iz serije: 'Majko, ostavila si dete', a ja sam 200 kilometara od svog deteta. Moj suprug i sin žive u Subotici, odakle sam i ja. Trenutno zbog snimanja serije boravim u Beogradu, ali tamo odlazim čim nemam snimanja", otkrila je i istakla da joj je suprug bio najveća podrška da prihvati ulogu Une i time otvori varta novom delu svoje glumačke karijere.