NE PRILAZE MI NI NEPOZNATI, A KAMOLI PJEVAČI! Barbara Bobak otvorila dušu - umjesto da naslijedi FIRMU postala pjevačica

Barbara Bobak je u intervjuu otkrila da su roditelji bili ljuti na nju zbog odluke da postane pjevačica, kao i da se otuđila od ljudi i da i dalje posjećuje psihoterapetua.

Izvor: Kurir TV

Iako je pjevačica, Barbara Bobak je dospjela u žižu javnosti tek kada je započela vezu s Darkom Lazićem, kada je i njena karijera krenula uzlaznom putanjom. Raskinuli su prije nekoliko mjeseci, a Barbara je nastavila da privlači pažnju. Umjesto da naslijedi porodičan biznis i radi u firmi za kamione, opredijelila se za muziku, a skandali je često prate.

"Pa, ne bih se baš složila. Prije bih rekla da me prate pokušaji skandala. Kolegama, novinarima, a i narodu je vjerovatno čudna činjenica da ja zaista nijednu ozbiljnu mrlju u životu nemam, jer sam zaista živjela najobičniji život prije nego što sam ušla u sve ovo. Znaš, u početku sam se baš koprcala, branila sumanuto od laži i izmišljotina, skakala, željela sam da rušim stereotipe o pjevačicama i da zaista nešto promijenim, ali onda sam shvatila da jednostavno nemam ni vremena ni živaca za to. Ja imam svoj primjer koji je čist pred Bogom, mojom porodicom i pred narodom, i to je jedino o čemu ću da se brinem uvijek, otežavalo mi to ovaj moj estradni put ili ne", rekla je Barbara i otkrila kada je shvatila da želi da se bavi javnim poslom.

"Ima jedan stih od Britni Spirs koji mnogo volim, a on glasi: There's only two types of people in the world, the ones that entertain and the ones that observe. Uvijek sam bila zabavljač, nikad posmatrač - i tako je od kada znam za sebe. Kao mala sam uvijek dobijala glavne uloge na priredbama, predstavama, svirala sam klavir, išla sam u školu glume, pjevala sam u horu, u srednjoj školi sam bila i voditelj priredbi... Sve je to mene interesovalo, i voditeljstvo i gluma i novinarstvo i muzika - ali tek posle srednje škole shvatila sam da je muzika ipak moja prva, prava i tajna ljubav. I tako je sve počelo. Počela sam pjevajući svadbe u jednom od bendova 'Mačak Miše', i to mi je odgovaralo, lijepo sam zarađivala, bilo mi je interesantno. Međutim, došla je korona, sve je stalo i tada sam prvi put pomislila kako bih možda mogla da poradim na 'osamostaljivanju' - nije mi estrada bila primarni cilj, već sam prosto htjela da ne budem samo bezimeni član benda, već da formiram svoje ime i prezime, da tako kažem. Tako je nastala prva garnitura mojih obrada koje sada broje desetine miliona pregleda, ostalo je, što bi se reklo, istorija."

Dok su sve pjevačice kao djeca obožavale da drže dezodorans kao mikrofon i pjevaju, ona je bila drugačija i od malih nogu je imala mikrofon. "Pa, bilo je tu svega. Ja, doduše, nisam pjevala u dezodorans, pošto mi je tata kad sam bila jako mala kupio mikrofon na kabl i liniju na kojoj su mogli da se utišaju vokali pjesama, pa da pjevaš kao na karaoke. Voljela sam Madam Piano, 'Roxette', Avril Lavin, Rijanu, a bogami i Karleušu - 'zrno po zrno kažu pogača'. Imala sam i svoju tačku imitacije Slavice Ćukteraš 'Hajde otprati je kući' i tako, svašta nešto, baš sam oduvijek slušala i voljela raznovrsnu muziku."

"Ja sam hodajući paradoks - izuzetno sam temperamentna, ali mrzim konflikte. Jako me je lako iznervirati, i kad do toga dođe, ja se duplo iznerviram, jer sam se iznervirala što sam se iznervirala. Ne podnosim bezobrazluk, nevaspitanje, bahatost, iživljavanje, nepravdu i pokvarenost i planem bukvalno na jednu rečenicu ili na samo privid bilo čega od navedenog. E sad, u zavisnosti od situacije se iskontrolišem ili ne. Ne dozvoljavam sebi dreku i napade bijesa, ali imam jako dugačku i poganu jezičinu kad sam bijesna", priznaje za Barbara, koja je javno ranije govorila o tome da posjećuje psihoterapeuta.

"Rešila sam većinu svojih problema koje sam imala na tom polju, tako da sam malo smanjila u poslednje vrijeme, ali gledam da odem bar jednom u mjesec i po dana. U poslednje vrijeme sam se više nekako zatvorila, radim na sebi, čitam knjige, treniram, provodim vrijeme s dragim i bliskim ljudima čija mi energija prija, ne krećem se previše, gledam da što manje koristim društvene mreže, smatram da je i to neka vrsta psihoterapije. Život je previše kratak da bismo ga proveli u stresu i u začaranom krugu fejk dopamina koji dobijamo skrolujući tuđe fejk živote."

Nema tajne, jer joj one predstavljaju veliki pritisak i ne zna kako da se nosi s tim, stoga ništa ne taji, a otkrila je da su njeni roditelji jedva prihvatili da bude pjevačica. "Jedva su prihvatili zato što su oni imali potpuno drugačiji plan za mene. Željeli su da imam tu neku standardnu biografiju i da idem akademskim putem, od kog sam ja, nakon treće godine studiranja odustala. To su baš teško podnijeli, ali kad su vidjeli koliko mene ovaj posao ispunjava, koliko sam ja srećna i, što se kaže, svoj na svome, postali su moji najveći fanovi i podrška", kaže pjevačica, koja se često i "neslano" našali u javnosti, ali kaže da to njenim roditeljima ne smeta, jer znaju kakva je i kakav je njen smisao za humor.

Otkrila je i da nije sujetna, a na pitanje šta je pokreće izjavila je: "Barbara se loži na život, na ljubav, provod, pozitivnu energiju, humor, slobodu, hedonizam. A ako me pitaš koje sam seksualne orijentacije - strejt sam."

"Ne udvaraju mi se ni nepoznati, a kamoli poznati. Svejedno mi je da li će moj budući partner biti poznat ili ne, mnogo mi je bitnije da bude dobar prema meni, da postoji uzajamno povjerenje i poštovanje i naravno da bude ambiciozan, ma čime se bavio, i vrijedan i posvećen tome, kao što sam i ja u svom poslu", odgovorila je Barbara Bobak na pitanje da li bi ponovo bila u vezi sa kolegom, a pogledajte šta je za Kurir pričala o raskidu sa Darkom Lazićem.