SNAJA NOVAKA ĐOKOVIĆA U NESVAKIDAŠNJEM IZDANJU! Saška u svlačionici - Evo i ko je brutalno zgodna plavuša pored nje!

Supruga Đorđa Đokovića, Saška Veselinov objavila je kratki snimak iz svlačionice i oduševila korisnike društvenih mreža.

Snaja najboljeg tenisera, Novaka Đokovića, bivša voditeljka i vlasnica salona Saška Veselinov Đoković nedavno se porodila i na svijet donijela sina kome su dali ime Aleksandar. Ponosni otac Đorđe Đoković, je rođenje naslednika slavio sa porodicom i prijateljima i snimio emotivni video za suprugu u kom je pala i koja suza radosnica.

Saška je priznala da se u trudnoći ugojila 20 kilograma, a samo tri nedelje nakon porođaja stala je pred kamere i sve oduševila u bijelom odijelu. Iako bi mnogi rekli da ima savršenu liniju, ona ističe da joj fali još malo do prvobitnog stanja.

"U trudnoći sam dobila 20 kilograma. Hranila sam se zdravo do 9. mjeseca, tih poslednjih nedelja sam imala ogroman apetit i jela sam sve pred sobom bez kontrole. Trenirala sam 4-5 puta nedeljno do kraja. Moj najveći problem je bio zadržavanje vode, meni se zglobovi nisu vidjeli od 7. mjeseca i stopala su me pekla koliko su bila puna tečnosti", napisala je ona jednom prilikom i otkrila kako je uspjela da smrša:

"Do trudnoće sam bila u formi života, izgubila sam oko 15 kilograma, bila sam puna vode i to je odmah otišlo. Ostalo mi je još par kilograma da se vratim na staro".

Sada se oglasila na svom Instagram profilu gde je pokazala kako naporno trenira. Saška nerijetko na mrežama objavi fotografiju gdje je ful sređena, a sada je objavila fotografiju gdje je bez šminke, u bluzi i širokom šortsu - "Novi dan, ista rutina", napisala je.

