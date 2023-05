SMRŠALA 11 KILOGRAMA ZA 3 MJESECA: Ana Korać vratila djevojačku liniju posle porođaja, a sve jede - evo u čemu je TRIK!

Ana Korać je ponosna na to što ima 52 kilograma, a uspjela je zahvaljujući jednoj najvažnijoj stvari koje se nikad ne odriče budući da veoma vodi računa o izgledu.

Starleta Ana Korać se porodila 27. februara i postala mama dječaka Lava, a za nepuna tri mjeseca uspjela je da povrati djevojačku liniju i smrša čak jedanaest kilograma. Liniju je sredila zahvaljujući treninzima i umesto 63, koliko je imala posle porođaja, sada ima 52 kilograma.

"Čim sam se oporavila, počela sam da treniram. Vježbe su izuzetno važne za mršavljenje i oblikovanje tijela. Kada sam krenula na porođaj, imala sam 63 kilograma, a sada imam 52 kile. Zahvaljujući dobroj volji i disciplini otarasila sam se viška. Osjećam se mnogo lepše psihički i fizički kada dan započnem treningom, nebitno da li u teretani ili obližnjem parku. Vježbe su mi ušle u krv. Presrećna sam i ponosna na sebe što sam tako brzo vratila djevojačku liniju. Moram da priznam da sam pravi vojnik kada je fizički izgled u pitanju. Trudim se da se, čim beba spava, odmaram i ja. To je tajna dobrog izgleda", objasnila je Ana Korać koja, kako kaže, ishranu nije redukovala.

"Jedem sve! Samo mi je bitno da kupujem domaće - od mesa, jaja, preko voća i povrća. Pronašla sam radnje u kojima pazarim organske namirnice. Obavezno dnevno pojedem barem po jednu voćku između obroka. Jedem ja i nezdravu hranu, ali umjereno. Obožavam piće, palačinke, grickalice, čokoladu i većinu slatkiša, ali ih ne jedem svaki dan. U suprotnom bih sigurno imala sto kila", kaže starleta, koja redovno pije i razne čajeve.

"Obožavam biljne čajeve. Mama mi je usadila da ih pijem. Čak i kada me nešto boli, ona mi preporuči tačno koju biljku da uzmem kako bi mi bilo bolje. Čajevi su odlični i za detoks organizma, pa tako redovno pijem zeleni s limunom, nanu ili kamilicu. I kada imam nesanicu, nikada ne posežem za tabletama, već mi majka kaže koji čaj i za to da pijem. Konstantno me snabdijeva domaćim biljnim čajevima koje koristim, a koji su zaista fenomenalni", otkrila je Koraćeva, a evo kako izgledaju njeni obroci:

Doručak: Omlet, mladi sir i paradajz

Ručak: Potaž, meso i salata

Večera: Musli

Trik savet: Između obroka uvijek jedite sezonske voćke i pijte vodu u neograničenim količinama.