RANA SE GNOJI, PRISUTNA JE BAKTERIJA! Šavija nakon prebijanja i izlaska iz bolnice MOLI ZA POMOĆ - Strahuje od SEPSE!

Nataša Šavija nakon izlaska iz bolnice oglasila se na društvenim mrežama i javno zatražila pomoć.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Nataša Šavija je pretučena uoči 1. maja, a za nasilje je optužila Stefana Karića kojem je zbog sumnje da je izvršio ovo djelo određen pritvor u trajanju do 30 dana. Istraga je u toku, a starleta je puštena iz Kliničkog centra Vojvodine, gdje je primljena nakon incidenta i gdje je operisana.

Po izlasku iz bolnice njeno zdravstveno stanje se pogoršalo, a sada je istakla da je uplašena za svoje zdravlje jer joj se rana nakon operacije i dalje gnoji i na sve to je dobila i bakteriju. Zbog svega navedenog ona je zatražila od pratilaca na Instagramu da joj preporuče neku adekvatnu privatnu bolnicu kako bi bi nastavila svoje liječenje, jer se boji da ne dobije sepsu.

"Zna li neko neku privatnu bolnicu gdje mogu da nastavim sa adekvatnim liječenjem?", napisala je ona na Instagram storriju i dodala:

Izvor: Instagram/natasa.savija

"Dakle, rana mi se gnoji, prisutna je bakterija 'enterococcus', a na poslednjoj kontroli u UC, doktor koji me je operiasao je napisao da nema više gnoja (nakon što je izdrenirao i očistio ranu), i ajde kući. Rana se i dalje gnoji, a tamo gdje te 'smandrljaju', pa neka dobiješ i sepsu koga briga - mi se ne vraća".

Za medije se ranije oglasio otac Stefana Karića, Osman otkrio šta se desilo kobne večeri i s knedlom u grlu poručio da će njegov sin morati da snosi posledice ako je kriv - "Sud će videti ko je kriv. Ako je on udario, ja to ne opravdavam i treba da bude kažnjen. Ne znam. Djevojku lično ne poznajem. Mene jesu pogodile fotografije. Pozvao bi djevojku da vidim šta se desilo, ali dešavaju se razne stvari i ne bih želio da me neko pogrešno shvati. Žao mi je te djevojke i želim joj da što pre ozdravi".