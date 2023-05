BIĆU SA PO JEDNIM MUŠKARCEM IZ SVAKE ZEMLJE! CILJ JE 100: Moraju da poštuju 2 PRAVILA, a kad čujete šta traži za vezu...

Za tri meseca uspela je da bude sa muškarcima iz 12 zemalja. Cilj se nastavlja.

Izvor: Instagram/pritnscreen/starly.dates

Još jedan neobičan cilj. Nakon Majkla Bernda, kuvara koji je odlučio da vodi ljubav sa 100 žena u 100 različitih zemalja i koji je ujedno posetio i Beograd, 27-godišnja Starli Santos odlučila je da uradi isto. Ona ima za cilj da izlazi sa jednim muškarcem u svakoj zemlji sveta i kako kaže, najmanje će ih biti 100 - čak i ako joj se neko "zaista dopadne".

Tokom protekla tri meseca, Starli je provela vreme sa muškarcima u 12 zemalja: Čileu, Argentini, Brazilu, Urugvaju, Kolumbiji, Venecueli, Indiji, Tajlandu, Indoneziji, Filipinima, Singapuru i Americi. Priznaje i da se od svih muškaraca, jedino razočarala u čoveka iz Indonezije. Starli je oduvek volela da ide na sastanke sa muškarcima tokom odmora, ali kada joj je drugarica rekla da je njen život "zanimljiviji od svega na Netfliksu", odlučila je da postavi cilj.

Rešila je da se ograniči na jedan sastanak u svakoj zemlji i provede samo četiri ili pet dana u svakom mestu. "Bila sam znatiželjna gde bih na svetu mogla da se zaljubim. Ne samo u osobu, već i u mesto. Htela sam da napravim nešto jedinstveno dok sam još bila mlada. Ne želim ovo da radim sledećih deset godina. Na kraju, želim da pronađem nekoga i udam se", objasnila je Starli.

Iako na svojim putovanjima često bude usamljena, njena želja za istraživanjem i upoznavanjem novih ljudi nadjačava osećaj izolacije. Starli je osmislila prijave za zainteresovane muškarce koji žele da je izvedu, ali pravilo je da jači pol snosi sve troškove. Svaki udvarač mora da se složi sa Starlinim snimanjem i fotografisanjem za objave na društvenim mrežama. Ako muškarcu to nije prijatno, ona neće izaći sa njim.

"Razmišljanje je da, čak i ako upoznam nekoga ko mi se stvarno sviđa, želim da nastavim da putujem. Svideće mi se onaj ko ostane u kontaktu sa mnom najmanje godinu dana. Tako bi mi dao do znanja da mu se stvarno sviđam. Takođe, ako žele nešto ozbiljno sa mnom, mogu da dođu u neku drugu zemlju da me vide", rekla je Starli na koju su najveći utisak ostavili muškarci iz Venecuele.

Starli se nije susrela sa situacijom u kojoj se osećala nesigurno sve do Indonezije. "Bio je previše jeziv i osetljiv", rekla je. U roku od nekoliko sati, muškarac iz Indonezije spomenuo joj je brak i zamolio da se istušira u njenoj hotelskoj sobi. Starli je ostala zatečena, osećajući se vrlo neprijatno.

"Onda me je sledeći dan, nakon našeg sastanka, nastavio da zove. Nisam odgovorila, a on je poslao glasovnu poruku, psujući me što mu nisam odgovorila. Preterao je. Ne brinem za svoju sigurnost možda koliko bi trebalo, ali sve svoje lokacije uvek delim sa svojom porodicom", istakla je.