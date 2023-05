"RAZOČARANA SAM U ORGANIZACIJU EVROVIZIJE!"

Duška Vučinić sumirala je utiske nakon Pesme Evrovizije koja se održala u Liverpulu.

Veliko finale 67. Pesme Evrovizije završeno je pobedom Švedske koju je predstavljala pevačica Lorin sa pesmom "Tattoo".

Kao i svake godine kroz čitav događaj srpsku publiku vodila je komentatorka Duška Vučinić. Njeni originalni i često sarkastični komentari pravi su hit na mrežama gotovo svake godine, a srpska komentatorka prepala je sve kada se prvih desetak minuta polufinala nije uključila u prenos, te su mnogi bili u šoku misleći da neće čuti dobro poznat glas.

Ipak, ispostavilo se da je samo došlo do geške i Duška je ubrzo pozdravila gledaoce. U finalu je čak i zaplakala, a nakon povratka u Beograd sumirala je utiske iz Liverpula.

"Nisam imala dovoljno vremena za to. Jedna neobična Evrovizija za mene, koja imam iskustvo kada je ovo takmičenje u pitanju, sledeće godine biće 20 godina kako pratim Evroviziju. Neobična je bila po mnogo čemu, ali pre svega moram da kažem da je naš boravak u Velikoj Britaniji obeležila tragedija koja se dogodila u Srbiji. Zaista, u jednom trenutku smo pomislili da je besmisleno što smo u takvom trenutku na takmičenju koje nosi posebno raspoloženje i veselje, a mi nismo mogli da odgovorimo tome. Srećom, pa su organizatori, novinari, pa i ostali takmičari imali empatiju prema tome i to nam je mnogo pomoglo", započela je.

"Razočarana sam u BBC kao jedan od najrespektabilnijih javnih servisa u Evropi. Mislim da su mogli mnogo bolje i da nisu odgovorili zadatku onako kako bi oni morali da urade.Organizacija nije bila na zadovoljavajućem nivou, ali to je ono što smo mi preživljavali i to nije bitno jer se ne vidi na ekranu. Zvuk je bio jako loš. Mi svi dolazimo ranije na Evroviziju upravo zato da bi te probe doprinele savršenom nastupu. Onda se desi polufinale, pa se čuje glas koji ne treba da se čuje. Toga je bilo i tokom našeg nastupa, ali i kod drugih izvođača. Očekivala sam da će tokom neke od večeri u intervlaktovima i pauzama biti neka britanska muzička zvezda, koja god, a toga nije bilo. Prvo veče je obeležilo to što skoro nijedan komentator nije imao prenos, mešali su se glasovi, pa sam ja 15 minuta čekala da se otklone smetnje."

Njeni originalni komentari uvek su tema na društvenim mrežama. Duška je priznala da nijedan nije unapred smišljen, a sada rekla i koji joj je omiljeni:

"Mislim da je pobednički onaj kad sam rekla da mi se čini da se Lorin bori da izađe iz solarijuma. Ali meni je zaista delovalo kao da se žena muči s poklopcima od solarijuma (smeh)."

Potom je otkrila da li je nekada izgovorila nešto što nije trebalo:

"Nisam uvek bila opuštena kao poslednjih šest ili sedam godina. Pre toga sam bila televizijsko lice, radila sam novinarski posao, ali kao komentator ne. U početku sam se trudila da sve bude tačno, precizno, a s vremenom sam shvatila da Duška mora biti Duška. Moguće da sam imala neki komentar koji je pogrešno protumačen ili se ja nisam dobro izrazila...

Ipak, možda su joj najviše zamerili kad je napustili prenos 2007. kad je shvatila da je Marija Šerifović pobedila.

"To je bilo strašno, mislila sam da će neko da me linčuje. Ali ja u tom trenutku nisam imala izbora. Nisam zbog euforije napustila kabinu, nego iz praktičnih razloga. Bila sam na vrhu arene i imala sam pet minuta da strčim do bine, gde je Marija, i da uradim uživo intervju koji treba da se emituje u svim zemljama. Došli su organizatori do mene s dve kamere, oni trče, ja trčim... Svakakvi su komentari bili, ali to su situacije kad moraš da reaguješ u trenutku. Dakle 'trči Duška dole koliko te noge nose, pobedili smo, završeno je', a ono 'doviđenja, pozdrav iz Helsinkija' stvarno je u tom momentu bilo nebitno, tako i sad mislim", zaključila je Duška Vučinić.