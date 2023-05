NI TRUDNA NE MOŽE DA IZRŽI BEZ BOTOKSA! Tamara Milutinović šokirala doktorku zahtjevom - "Pitala je da li sam normalna"

Tamara Milutinović uživa u ljubavi i odnedavno u braku s fudbalerom Darkom Jevtićem s kojim će uskoro dobiti dijete, a i u trudnoći vodi računa o izgledu.

Tamara Milutinović, nekadašnja članica grupe "Đavolice", nakon glamurozne svadbe za fudbalera Darka Jevtića na na salašu nadomak Novog Sada za koju su izdvojili oko 30.000 eura, otkrila je da je u drugom stanju i objasnila zbog čega su odlučili da ovu vest dugo kriju od javnosti.

Pjevačica i fudbaler će dobiti djevojčicu, a pol bebe saznali su na dan vjenčanja, kada je spektakularni prizor na nebu ostavio sve goste bez teksta. Kao neko ko veoma vodi računa o fizičkom izgledu, pa redovno odlazi na razne tretmane i estetske korekcije, buduća mama nije željela da se odrekne toga ni u trudnoći. Međutim, doktorka joj je poremetila planove.

Tamara je imala želju da uradi botoks kako bi se uljepšala, što redovno radi u cilju sprečavanja nastaka bora, ali iznenadila se kada je čula da trudnicama to nije dozvoljeno. "Ja sam radila botoks i htjela sam i sada da ga uradim, a doktorka me je pitala da li sam normalna, jer u drugom stanju ne smije. Inače, vodim računa na vrijeme o izgledu, hvala Bogu da sve to sada postoji", izjavila je pjevačica, koja i posle porođaja planira da bude na muzičkoj sceni.

"Definitivno ne želim da odustanem od muzike, jer to je moja prva ljubav. Dopada mi se što se moj suprug slaže da zauvjek ostanem u muzici, jer on smatra da sam rođena za to. Mislim da je najbitnije da imaš partnera koji će da te podržava u svemu. Danas je to veoma teško, mislila sam da nikada neću sresti nekoga ko će htjeti da me upozna onakvu kakva ja zaista jesam. Osjećam da sada želim sve i da grizem. Želim da gostujem u emisijama, želim da snimim spot, pa da izbacim pjesmu kada se beba rodi, ali znam kakva sam osoba i da ću željeti svaki trenutak da provedem sa ćerkom i da ispratim svaki njen dan i pokret. Šta će biti sjutra, ne znam", iskrena je bila Tamara Milutinović u emisiji "Zvezde Granda specijal".

Pogledajte kako je izgledala romantična vjeridba pjevačice i fudbalera, koji su se upoznali preko Instagrama, a sve je počelo kada joj je lajkovao sliku...

Tamara Milutinović se proslavila u grupi "Đavolice", zajedno s Tedorom Džehverović s kojom danas nije u dobrim odnosima, a pogledajte i kako je pjevačica izgledala prije estetskih korekcija: